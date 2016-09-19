فضای مناسب برای رشدصنعت گردشگری فراهم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و رئیس همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری با رویکرد اقتصاد مقاومتی در نشستی با حضور اعضاء شورای سیاستگذاری این همایش، گفت: امیدوارم برگزاری این همایش، یک حرکت خوب و تاثیرگذار باشد و منافع عملی، اجرایی و محتوایی آن در رشد و توسعه صنعت گردشگری نمود پیدا کند.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه در فضای پس از توافق هسته‌ای، اشتیاق سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در بازار گردشگری ایران افزایش قابل توجهی داشته است، افزود: پس از اجرای برجام، حدود ۴۰ گروه سرمایه گذار خارجی در سطوح مختلف برای بررسی و مطالعه بازار گردشگری کشورمان به ایران سفر کرده‌اند، برخی از این گروهها در حال مطالعه وضعیت آینده اقتصاد و صنعت گردشگری ایران هستند و برخی نیز در حال آماده سازی مقدمات اولیه برای سرمایه‌گذاری در این بخش هستند.

سلطانی‌فر اضافه کرد: این اتفاقات مثبت و تاثیرگذار از برکات اجرای برجام است، چراکه فضای مناسب برای رشد و توسعه صنعت گردشگری فراهم شده است و ما وظیفه داریم تا اطلاعات و راهنمایی‌های مناسب را در اختیار سرمایه‌گذارانی که علاقه‌مند به ورود به بازار گردشگری ایران هستند، قرار دهیم.

رئیس همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری با رویکرد اقتصاد مقاومتی ادامه داد: امروز ذهن همه متوجه بخش گردشگری و استفاده از ظرفیتهای این بخش است، وجود این باور که رشد و توسعه گردشگری، فواید و مزایای قابل توجهی برای کشور به همراه دارد به عنوان اصل و اساس کار در این بخش بسیار مهم است.

سلطانی‌فر در ادامه با بیان اینکه، سرمایه‌گذاری نیازمند مطالعه، بررسی و امری زمان‌بر است، گفت: سرمایه گذاران خارجی با حضور در بخش‌های، آموزش نیروی انسانی، ارتقاء سطح خدمات و پیاده سازی مدیریت تاسیسات گردشگری حضور خود را آغاز می‌کنند و در گام‌های بعدی، پس از تثبیت حضور خود و ایجاد اعتماد متقابل، اقدام به سرمایه گذاری های مستقیم می کنند.

وی گفت: برگزاری همایش بین المللی سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری با رویکرد اقتصاد مقاومتی گامی موثر در ارائه ظرفیت‌ها و معرفی فضای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری کشور است.

معاون رئیس جمهور اضافه کرد: پنل‌هایی که در روز دوم همایش بین المللی سرمایه گذاری برگزار خواهد شد بسیار حائز اهمیت است و باید با برنامه ریزی، اهداف مشخص و از پیش تعیین شده از ملاقات‌های رو در رویی که در این روز بین سرمایه گذاران خارجی و داخلی برگزار می شود، در راستای رشد و توسعه صنعت گردشگری کشور بهره برداری شود.

سلطانی‌فر با رویکرد اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: محتوای پنل ها و ملاقات هایی که در این همایش صورت می گیرد باید به صورت اجرایی و عملیاتی پیگیری شود.