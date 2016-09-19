به گزارش خبرگزاری مهر، کنگره قرآن و علوم انسانی به همت مدرسه عالی قرآن و حدیث جامعه المصطفی(ص) العالمیه در اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد.

پیش همایش این کنگره اسفند ماه ۹۵ برگزار می شود و زمان ارسال مقالات تا دی ماه ۱۳۹۵ خواهد بود.

اهداف برگزاری کنگره عبارتند از:

تبیین محوریت و مرجعیت علمی قران در حوزه علوم با تقویت گروه قرآن و علوم و فعالیت های قرآنی المصطفی در عرصه بین المللی

ارتقاء و گسترش فرهنگ قرآنی و استخراج آموزه های رهگشا در عرصه علوم.

بکارگیری عالمانه آموزه ها و یافته های صائب تاکنون علوم در فهم بهتر و جامع تر آموزه های قرآنی.

تولید اندیشه و نظریه در عرصه علوم و گسترش حوزه میدانی مفاهیم هر یک از علوم مصطلح امروزی بویژه علوم انسانی رایج

بحث و بررسی هدفمند و با گستره بین المللی در سه حوزه جایگاه علوم در قرآن،

محورهای فراخوان کنگره در ۱۳ بخش مطرح شده که به تفصیل در ادامه می آید؛

۱-مرجعیت علمی قرآن در حوزه علوم انسانی

الف: چیستی مرجعیت علمی قرآن در علوم انسانی

ب: جایگاه علوم انسانی در قرآن

ج: قرآن و پاسخگویی نیازهای انسان معاصر در حوزه علوم انسانی

د: راهکارهای قرآنی برای پاسخگویی به نیازهای علمی انسان

هـ: رابطه مرجعیت علمی قرآن با جهانی، جاودانگی و جامعیت قرآن

و: قلمرو قرآن در ابعاد زندگی و علوم دنیوی

ز: نقش قرآن در تحول و تطور علوم انسانی

۲-قرآن و مبانی علوم انسانی

الف: مبانی جهان شناختی، انسان شناختی، معرفت شناختی و …

ب: تفاوت های مبانی قرآنی علوم انسانی با مکاتب بشری

ج: نقد مبانی علوم انسانی غربی از منظر قرآن

۳-قرآن و اهداف علوم انسانی

الف: رابطه اهداف قرآن با اهداف علوم انسانی

ب: تفاوت های اهداف علوم انسانی در قرآن و مکاتب بشری

۴-نقش قرآن در جهت دهی به روشهای علوم انسانی

الف: پرداخت قرآن به روش های مرسوم علوم انسانی

ب: نوآوری های قرآن در حوزه روشهای مطالعات علوم انسانی

۵-روش شناسی مطالعات میان رشته ای قرآن و علوم

الف: مبانی روش برداشت علمی از قرآن

ب: قواعد و ضوابط برداشت علمی از قرآن

ج: شیوه‌های معتبر و غیرمعتبر در برداشت علمی از قرآن

۶-نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه علوم انسانی

الف: مبانی نظریه پردازی علمی بر اساس قرآن

ب: شیوه های نظریه پردازی علمی بر اساس قرآن

ج: ضوابط نظریه پردازی علمی بر اساس قرآن

د: پیامدهای نظریه پردازی علمی بر اساس قرآن

هـ: نمونه های نظریه پردازی علمی بر اساس قرآن

۷-اعجاز علمی قرآن در حوزه علوم انسانی

الف: پیشینه و سیر تطور اعجاز علمی در حوزه علوم انسانی

ب: ضوابط اعجاز علمی در حوزه علوم انسانی

ج: نمونه های اعجاز علمی در حوزه علوم انسانی

۸-نقش قرآن در علوم انسانی تمدن اسلامی (در گذشته)

۹-جریان شناسی مطالعات میان رشته ای قرآن و علوم انسانی

ـ همچون المعهد العالمی للفکر الاسلامی ـ فرهنگستان علوم اسلامی، روشنفکران معاصر ایران و کشورهای اسلامی دیگر و ….

۱۰-رابطه قرآن و علوم انسانی از منظر دانشمندان معاصر

(همچون امام خمینی (ره) ـ مقام معظم رهبریدامت برکاته ـ شهید صدر ـ شهید مطهری ـ آیت الله مکارم ـ آیت الله جوادی آملی ـ آیت الله مصباح و …)

۱۱-رابطه قرآن و علوم انسانی از منظر مستشرقان

الف: رابطه قرآن و علوم انسانی در دائره المعارف قرآن لیدن

ب: رابطه قرآن و علوم اسناین در دائره المعارف اولیورلیمن

۱۲-آسیب‌ها، چالش‌ها و شبهات رابطه قرآن و علوم انسانی

الف: افراط و تفریط ها در مطالعات میان رشته ای قرآن و علوم

ب: علم زدگی در تفسیرهای علمی قرآن در حوزه علوم انسانی

ج: بررسی شبهات بنیادین قرآن و علوم انسانی

۱۳-احادیث اهل بیت (ع) و علوم انسانی (با توجه به محورهای فوق)

علاقه مندان جهت اطلاع بیشتر می توانند به سایت کنگره آدرس http://quranolum.com و یا کانال تلگرامی https://telegram.me/quranolum کنگره قرآن و علوم انسانی مراجعه کنند.