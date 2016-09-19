به گزارش خبرگزاری مهر، کنگره قرآن و علوم انسانی به همت مدرسه عالی قرآن و حدیث جامعه المصطفی(ص) العالمیه در اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد.
پیش همایش این کنگره اسفند ماه ۹۵ برگزار می شود و زمان ارسال مقالات تا دی ماه ۱۳۹۵ خواهد بود.
اهداف برگزاری کنگره عبارتند از:
تبیین محوریت و مرجعیت علمی قران در حوزه علوم با تقویت گروه قرآن و علوم و فعالیت های قرآنی المصطفی در عرصه بین المللی
ارتقاء و گسترش فرهنگ قرآنی و استخراج آموزه های رهگشا در عرصه علوم.
بکارگیری عالمانه آموزه ها و یافته های صائب تاکنون علوم در فهم بهتر و جامع تر آموزه های قرآنی.
تولید اندیشه و نظریه در عرصه علوم و گسترش حوزه میدانی مفاهیم هر یک از علوم مصطلح امروزی بویژه علوم انسانی رایج
بحث و بررسی هدفمند و با گستره بین المللی در سه حوزه جایگاه علوم در قرآن،
محورهای فراخوان کنگره در ۱۳ بخش مطرح شده که به تفصیل در ادامه می آید؛
۱-مرجعیت علمی قرآن در حوزه علوم انسانی
الف: چیستی مرجعیت علمی قرآن در علوم انسانی
ب: جایگاه علوم انسانی در قرآن
ج: قرآن و پاسخگویی نیازهای انسان معاصر در حوزه علوم انسانی
د: راهکارهای قرآنی برای پاسخگویی به نیازهای علمی انسان
هـ: رابطه مرجعیت علمی قرآن با جهانی، جاودانگی و جامعیت قرآن
و: قلمرو قرآن در ابعاد زندگی و علوم دنیوی
ز: نقش قرآن در تحول و تطور علوم انسانی
۲-قرآن و مبانی علوم انسانی
الف: مبانی جهان شناختی، انسان شناختی، معرفت شناختی و …
ب: تفاوت های مبانی قرآنی علوم انسانی با مکاتب بشری
ج: نقد مبانی علوم انسانی غربی از منظر قرآن
۳-قرآن و اهداف علوم انسانی
الف: رابطه اهداف قرآن با اهداف علوم انسانی
ب: تفاوت های اهداف علوم انسانی در قرآن و مکاتب بشری
۴-نقش قرآن در جهت دهی به روشهای علوم انسانی
الف: پرداخت قرآن به روش های مرسوم علوم انسانی
ب: نوآوری های قرآن در حوزه روشهای مطالعات علوم انسانی
۵-روش شناسی مطالعات میان رشته ای قرآن و علوم
الف: مبانی روش برداشت علمی از قرآن
ب: قواعد و ضوابط برداشت علمی از قرآن
ج: شیوههای معتبر و غیرمعتبر در برداشت علمی از قرآن
۶-نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه علوم انسانی
الف: مبانی نظریه پردازی علمی بر اساس قرآن
ب: شیوه های نظریه پردازی علمی بر اساس قرآن
ج: ضوابط نظریه پردازی علمی بر اساس قرآن
د: پیامدهای نظریه پردازی علمی بر اساس قرآن
هـ: نمونه های نظریه پردازی علمی بر اساس قرآن
۷-اعجاز علمی قرآن در حوزه علوم انسانی
الف: پیشینه و سیر تطور اعجاز علمی در حوزه علوم انسانی
ب: ضوابط اعجاز علمی در حوزه علوم انسانی
ج: نمونه های اعجاز علمی در حوزه علوم انسانی
۸-نقش قرآن در علوم انسانی تمدن اسلامی (در گذشته)
۹-جریان شناسی مطالعات میان رشته ای قرآن و علوم انسانی
ـ همچون المعهد العالمی للفکر الاسلامی ـ فرهنگستان علوم اسلامی، روشنفکران معاصر ایران و کشورهای اسلامی دیگر و ….
۱۰-رابطه قرآن و علوم انسانی از منظر دانشمندان معاصر
(همچون امام خمینی (ره) ـ مقام معظم رهبریدامت برکاته ـ شهید صدر ـ شهید مطهری ـ آیت الله مکارم ـ آیت الله جوادی آملی ـ آیت الله مصباح و …)
۱۱-رابطه قرآن و علوم انسانی از منظر مستشرقان
الف: رابطه قرآن و علوم انسانی در دائره المعارف قرآن لیدن
ب: رابطه قرآن و علوم اسناین در دائره المعارف اولیورلیمن
۱۲-آسیبها، چالشها و شبهات رابطه قرآن و علوم انسانی
الف: افراط و تفریط ها در مطالعات میان رشته ای قرآن و علوم
ب: علم زدگی در تفسیرهای علمی قرآن در حوزه علوم انسانی
ج: بررسی شبهات بنیادین قرآن و علوم انسانی
۱۳-احادیث اهل بیت (ع) و علوم انسانی (با توجه به محورهای فوق)
علاقه مندان جهت اطلاع بیشتر می توانند به سایت کنگره آدرس http://quranolum.com و یا کانال تلگرامی https://telegram.me/quranolum کنگره قرآن و علوم انسانی مراجعه کنند.
نظر شما