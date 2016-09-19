به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمود واعظی، بر موضوع اهمیت کیفیت در ارائه خدمات ارتباطی تاکید کرد و گفت: در سه سال گذشته همزمان با کاهش دادن هزینه ها در بخش ICT ، بهای زیادی نیز برای کیفیت خدمات قائل شدیم چرا که معتقدیم یکی از حقوق مردم در قبال تعرفه پرداختی، دریافت خدمت با کیفیت بسیار خوب است.

وی اظهار داشت: در سه سال گذشته تلاش شد با بازطراحی شبکه ارتباطات زیرساخت کشور، شبکه ای که بر مبنای صوت طراحی شده بود را به انتقال دیتا تبدیل کنیم.

واعظی با بیان اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت در گذشته از نظر ارائه سرویس به متقاضیان دچار مشکل بود، ادامه داد: در حال حاضر توانایی ارائه هر میزان پهنای باند داخل و بین الملل به متقاضیان از سوی شرکت زیرساخت فراهم است که این اتفاق حاصل اجرای مناسب پروژه ها و مدیریت صحیح است.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: درهمین حال با راه اندازی شده سامانه سنجش وضعیت اینترنت، مصرف کنندگان می توانند به صورت مستقیم ناظر عملکرد وزارت ارتباطات در این بخش باشند.

وی از فراهم شدن مقدمات پروژه ترانزیت ارتباطی با محوریت ایران خبر داد و گفت: امید می رود به زودی این طرح، شکل عملیاتی به خود گیرد.