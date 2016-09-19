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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۷:۵۶

مدیر اطلاعات و انفورماتیک دانشگاه یاسوج:

کارگاه آموزشی مدیریت امنیت اطلاعات در دانشگاه یاسوج برگزار شد

کارگاه آموزشی مدیریت امنیت اطلاعات در دانشگاه یاسوج برگزار شد

یاسوج- مدیر اطلاعات و انفورماتیک دانشگاه یاسوج از برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت امنیت اطلاعات در دانشگاه یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر نیکوکار بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این کارگاه یک روزه به میزبانی دانشگاه یاسوج و فناوری اطلاعات استان برگزار شد.

وی بیان کرد: در این دوره آموزشی مباحث امنیت سایت اطلاع رسانی، امنیت شبکه، معرفی نرم افزارها و آنتی ویروس ها، معرفی بدافزارها، راههای نفوذ به شبکه و راههای جلوگیری از نفوذ و هک شدن سایت به شرکت کنندگان ارائه شد.

نیکوکار افزود: مدیران و کارشناسان حوزه فناوری و اطلاعات دستگاههای اجرایی استان و برخی از دانشجویان علاقه مند رشته کامپیوتر و آی تی دانشگاههای استان در این کارگروه حضور داشتند.

وی تصریح کرد: شرکت کنندگان در این دوره، گواهی آموزشی فناوری اطلاعات استان را دریافت می کنند.

کد مطلب 3773914

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