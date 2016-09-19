تهیه سند اجرایی برنامه ششم توسعه در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات

به گزارش خبرگزاری مهر، برات قنبری با تاکید بر برگزاری نشستی به منظور جهت دهی به فعالیتهای مرتبط با بخش ICT در راستای تدوین برنامه ششم توسعه اظهار داشت: پس از ابلاغ برنامه ششم توسط مجلس، باید برنامه عملیاتی ۵ ساله بر مبنای این برنامه بالادستی توسعه کشور، تهیه و نهایی شود.

وی با اشاره به ماموریتهای سازمان فناوری اطلاعات ایران در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز گفت: پروژه توسعه دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات و نیز پروژه دو برابر کردن تولید محتوای بومی در راستای برنامه های اقتصاد دانش بنیان از جمله ماموریتهای سازمان فناوری اطلاعات ایران است که در جهت فراهم کردن زمینه تولید محتوا و انتقال ترافیک خارج به داخل تعریف شده است.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: در همین حال با توجه به قانون آزادی انتشار اطلاعات مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه مربوط به این ماموریت جدید، این موضوع نیز به سازمان فناوری اطلاعات سپرده شده است که باید در زمینه آن، برنامه راهبردی تهیه شود.