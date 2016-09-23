به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرجود شکوهی در مورد ضرورت استفاده از کیف و کفش استاندارد گفت: اصولاً ستون فقرات برای بدن نقش «محوری»دارد و براین اساس روند زندگی آدمی باید بشکلی باشد که این محور همواره در راستای صحیح خویش قرار گیرد، تا تعادل ساختاری دونیمه بدن حفظ شود. به عبارتی حفظ «سامان وضعیتی» اسکلتی - عضلانی ستون فقرات در خط مقدم پیشگیری از بروز ناهنجاری های ستون فقرات قرار می گیرد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی خاطرنشان کرد: محتویات کیف نباید مافوق طاقت دانش آموز باشد؛ یعنی دانش آموز در حالت عادی بتواند به راحتی کیف و محتویات آن راحمل کند، و ازفرط سنگینی مدام این دست و آن دست نکند. محتویات سنگین علاوه بر تغییر محوریت ستون فقرات، موجب افتادگی شانه همان طرف نیز می شود که در درازمدت مسئله ساز است. علاوه بر این، وزن کیف باید با وزن و توان قدرتی دانش آموز تناسب داشته باشد. در نتیجه دانش آموزان ضعیف الجثه باید این موضوع را بیشتر رعایت کنند.

شکوهی گفت: بهترین وسیله حمل لوازم تحصیل، کوله پشتی است و فرد می بایست با قامتی راست مبادرت به حمل آن نماید؛ زیراکوله پشتی، وزن را بطور مساوی در دو طرف ستون فقرات تقسیم می نماید ، و از هر جهت بر کیف ارجحیت دارد و محوریت ستون فقرات راهم حفظ می نماید.

وی تصریح کرد: قوز نکردن و راست قامتی، نکته ای است که باید به دانش آموزان در موقع حمل کوله پشتی و نشستن بر روی صندلی و نیمکت کلاس درس آموزش داد.

این فیزیوتراپ ادامه داد: دوران نوجوانی و جوانی بهترین «موقعیت سنی» است که باید به این مهم پرداخت ، و از آنجا که بخش عمده ای ازوقت این گروه سنی در مدارس و پشت نیمکت می گذرد، شروع سال تحصیلی جدید بهانه مناسب و فرصت مغتنمی است که درباره حفظ موقعیت صحیح ساختار ستون فقرات پرداخته و آموزش داده شود.

وی افزود: به عبارتی بهتر، این موضوع، ازآن جهت واجد اهمیت است که رسیدن به درک اهمیت و ضرورت کیف و کفش استاندارد، مانع بروز بسیاری از ناهنجاری ها در آینده دانش آموزان ما خواهد شد؛ زیرا کثرت آماری این ناهنجاری ها مبیّن این واقعیت است که والدین توجه کافی به این مهم ندارند.

عضو کمیته طرح تحول نظام سلامت درباره کفش استاندارد گفت: دانش آموزان بایستی ازنظرموقعیت پا مورد ارزیابی یک متخصص فیزیوتراپی قرار گیرند. این کارآسانی است، بشکلی که در آغاز سال تحصیلی هر روز دانش آموزان یک کلاس هم از نظر محوریت ستون فقرات و هم از جهت وضعیت پا توسط یک فیزیوتراپیست معاینه شوند، و حداکثر در طول دو هفته دانش آموزان مدرسه ارزیابی اسکلتی - عضلانی مفصلی شوند.

وی افزود: اغلب شاهدیم که دانش آموزان از کفش های ورزشی استفاده می کنند، این نوع کفش ها بجهت اینکه کل پا راپوشش می دهند، در واقع محافظ خوبی هستند و نسبت به کفش های معمولی ارجحیت دارند؛ منتهی باید از نوع مرغوب و نزدیک به استانداردهای یک کفش مناسب باشند.

شکوهی گفت: بسیاری ازدانش آموزان مشکل پاپرانتزی یا پاضربدری دارند که پس ازمعاینه و تجویزکفی های جبرانی و قراردادن آنهادر کفش این مشکل قابل کنترل خواهدشد.