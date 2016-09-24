حسین فلاح دستیار کارگردان و برنامه ریز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت های اخیر خود گفت: به تازگی پیشنهاد کار در فیلم سینمایی «سرو زیر آب» به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر به من شده است، اما با توجه به اینکه بخشی از این فیلم در جنوب روایت می‌شود فعلا پاسخی به این پیشنهاد نداده ام.

وی افزود: این فیلم درباره معراج شهدا است و یک پیش تولید طولانی خواهد داشت زیرا باید یکسری دکورها برای آن ساخته شود. به احتمال زیاد پیش تولید آن از ۱۰ روز دیگر آغاز می شود.

این سینماگر درباره دیگر کارهایی که در این فاصله به او پیشنهاد شده است نیز توضیح داد: پیش از این پیشنهاد کار در «شهرزاد ۲» و «سوفی و دیوانه» به من شده بود، اما به دلایلی نتوانستم در آنها حضور پیدا کنم.

این دستیار کارگردان بیان کرد: پیش از این در فیلم سینمایی «قاتل اهلی» به کارگردانی مسعود کیمیایی حضور داشتم که کارهای آن چند وقت پیش به پایان رسید. «قاتل اهلی» درباره مفاسد اقتصادی است و به نظرم یکی از بهترین فیلم های مسعود کیمیایی می شود، زیرا بازیگرانی همچون پرویز پرستویی، امیر جدیدی و پگاه آهنگرانی در آن به ایفای نقش پرداختند. البته مسعود کیمیایی هم انرژی و وقت زیادی برای این فیلم خرج کرد. حمیدرضا آذرنگ هم یک نقش کوتاه در این فیلم بازی کرد که به نظرم حتی می تواند موفق به کسب جایزه هم شود.

وی عنوان کرد: همیشه کار کردن با مسعود کیمیایی یکی از آرزوهای من بود و در «قاتل اهلی» تجارب زیادی در کنار او به دست آوردم و مطمئنم که اتفاقات خوبی برای این فیلم سینمایی رخ می دهد. پرویز پرستویی در این فیلم حضور تاثیرگذاری دارد که باعث می شود مخاطب تا آخر فیلم به تماشای آن بنشیند.

فلاح در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این روزها محصولات چینی بازارهای ایرانی را تسخیر کرده است «قاتل اهلی» نگاه ویژه ای به این موضوع دارد. البته پولشویی و توجه به تولیدات داخلی از موارد دیگری است به آن پرداخته شده است. در قسمتی از فیلم می بینیم که یکی از شخصیت های اصلی در تلاش است تا برخی از کارخانه های تولید داخل را از ورشکستگی نجات دهد، اما به تنهایی قادر به این کار نیست. در قسمتی دیگر شرکتی را می بینیم که تیغ تیز فیلم ما روی آن است. به عبارتی می توانم بگویم «قاتل اهلی» یک فیلم اقتصادی- سیاسی است.