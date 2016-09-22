فرودگاه «جده» عربستان بار دیگر خبرساز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری العالم، یک هواپیمای خطوط عربستانی «ناس» با شماره پرواز ۷۲۰۷ پس از انتقال شماری از حجاج به نیجریه، در ساعت ۱۳ روز چهارشنبه به فرودگاه جده بازگشت و کارکنان فرودگاه هنگام بازرسی های معمول و آماده سازی هواپیما برای پرواز بعدی، جسد بی‌جان مردی سیاه پوست را در محفظه چرخ‌های هواپیما پیدا کردند.

بر اساس این گزارش، تا کنون گزارشی درباره هویت و ملیت متوفی و علت مرگ وی منتشر نشده است.

گفتنی است، فرودگاه جده بزرگترین فرودگاه عربستان است که سالانه میلیون‌ها نفر از حجاج و عمره‌گذاران از طریق آن وارد عربستان می شوند و هر از چندی، اخباری درباره مشکلات امنیتی، اجرایی و فنی ناشی از اهمال و بی‌توجهی کارکنان و مسؤولان این فرودگاه، خبرساز می‌شود.

برخورد خشن و نامناسب کارکنان و نیروهای امنیتی فرودگاه جده از علل نارضایتی اغلب حجاج و افرادی است که از این فرودگاه وارد خاک عربستان می شوند.