سکه طرح قدیم ۳۰۰۰ تومان گران شد/رشد جزئی نرخ انواع ارز

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید در بازار آزاد امروز(پنجشنبه) تهران به ترتیب با افزایش ۳۰۰۰ و ۲۵۰۰ تومانی مواجه شد. قیمت نیم سکه، ربع سکه و سکه یک گرمی از ثبات برخوردار بود.
بر این اساس، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۱۹ هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۱۲۰ هزار و ۲۰۰ تومان، نیمسکه بهار آزادی ۵۶۹ هزار تومان، ربعسکه ۲۹۸ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱۸۵ هزار تومان است.
قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۳۳ دلار و ۴۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ هزار و ۸۱۷ تومان است.
قیمت هر دلار در بازار آزاد امروز تهران ۳۵۶۲ تومان، یورو ۴۰۱۳ تومان، پوند ۴۶۸۷ تومان، درهم امارات ۹۷۴ هزار تومان و لیر ترکیه ۱۲۲۴ تومان است.
|انواع سکه/ارز
|قیمت(تومان/دلار)
|سکه تمام بهار آزادی طرح جدید
|یک میلیون و ۱۲۰ هزار و ۲۰۰ تومان
|سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم
|یک میلیون و ۱۱۹ هزار تومان
|نیم سکه
|۵۶۹ هزار تومان
|ربع سکه
|۲۹۸ هزار تومان
|سکه یک گرمی
|۱۸۵ هزار تومان
|هر اونس طلا در بازارهای جهانی
|۱۳۳۳ دلار و ۴۰ سنت
|هر گرم طلای ۱۸ عیار
|۱۱۳ هزار و ۸۱۷ تومان
|دلار
|۳۵۶۲ تومان
|یورو
|۴۰۱۳ تومان
|پوند
|۴۶۸۷ تومان
|درهم امارات
|۹۷۴ تومان
|لیر ترکیه
|۱۲۲۴ تومان
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