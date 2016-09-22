  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۵۷

در معاملات بازار آزاد؛

سکه طرح قدیم ۳۰۰۰ تومان گران شد/رشد جزئی نرخ انواع ارز

سکه طرح قدیم ۳۰۰۰ تومان گران شد/رشد جزئی نرخ انواع ارز

در بازار آزاد امروز، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۲۵۰۰ تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۳ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته معامله شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید در بازار آزاد امروز(پنجشنبه) تهران به ترتیب با افزایش ۳۰۰۰ و ۲۵۰۰ تومانی مواجه شد. قیمت نیم سکه، ربع سکه و سکه یک گرمی از ثبات برخوردار بود.

بر این اساس، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۱۹ هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۱۲۰ هزار و ۲۰۰ تومان، نیم‌سکه بهار آزادی ۵۶۹ هزار تومان، ربع‌سکه ۲۹۸ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱۸۵ هزار تومان است.

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۳۳ دلار و ۴۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ هزار و ۸۱۷ تومان است.

قیمت هر دلار در بازار آزاد امروز تهران ۳۵۶۲ تومان، یورو ۴۰۱۳ تومان، پوند ۴۶۸۷ تومان، درهم امارات ۹۷۴ هزار تومان و لیر ترکیه ۱۲۲۴ تومان است.

قیمت انواع سکه و ارز در بازار آزاد امروز(پنجشنبه)
انواع سکه/ارز قیمت(تومان/دلار)
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۱۲۰ هزار و ۲۰۰ تومان
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۱۹ هزار تومان
نیم سکه ۵۶۹ هزار تومان
ربع سکه ۲۹۸ هزار تومان
سکه یک گرمی ۱۸۵ هزار تومان
هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۳۳ دلار و ۴۰ سنت
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ هزار و ۸۱۷ تومان
دلار ۳۵۶۲ تومان
یورو ۴۰۱۳ تومان
پوند ۴۶۸۷ تومان
درهم امارات ۹۷۴ تومان
لیر ترکیه ۱۲۲۴ تومان

کد مطلب 3775895

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار