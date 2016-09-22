سکه طرح قدیم ۳۰۰۰ تومان گران شد/رشد جزئی نرخ انواع ارز

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید در بازار آزاد امروز(پنجشنبه) تهران به ترتیب با افزایش ۳۰۰۰ و ۲۵۰۰ تومانی مواجه شد. قیمت نیم سکه، ربع سکه و سکه یک گرمی از ثبات برخوردار بود.

بر این اساس، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۱۹ هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۱۲۰ هزار و ۲۰۰ تومان، نیم‌سکه بهار آزادی ۵۶۹ هزار تومان، ربع‌سکه ۲۹۸ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱۸۵ هزار تومان است.

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۳۳ دلار و ۴۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ هزار و ۸۱۷ تومان است.

قیمت هر دلار در بازار آزاد امروز تهران ۳۵۶۲ تومان، یورو ۴۰۱۳ تومان، پوند ۴۶۸۷ تومان، درهم امارات ۹۷۴ هزار تومان و لیر ترکیه ۱۲۲۴ تومان است.