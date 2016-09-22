شورای شهر آبادان فرصت آزمون و خطا ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل جنامی عصر امروز پنج شنبه در جلسه انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر آبادان اظهار کرد: مردم آبادان شایسته ارائه بهترین خدمات هستند و برنامه‌هایی که برای این شهر آماده کردم حاصل برنامه‌ریزی‌های گسترده و همچنین مشورت با کارشناسان و جوانان آبادانی است زیرا اعتقاد دارم که باید جوانان خود را باور کنیم.

وی افزود: آبادان دروازه ورود صنعت بوده است. آبادان عروس خاورمیانه بوده است ولی باید آسیب شناسی شود که چرا به جایگاه قبلی خود باز نگشته است؟

رئیس شورای اسلامی شهر آبادان تصریح کرد: به مردم این شهر قول می‌دهم که با تمام توان در راستای اعتلای نام آبادان تلاش کنم.

جنامی با بیان اینکه مردم آبادان از شعار خسته شده اند، عنوان کرد: شورای اسلامی شهر آبادان در سال آخر چهارمین دوره خود، دیگر فرصت خطا کردن ندارد و باید فقط به فکر برنامه‌ریزی صحیح و نظارت دقیق باشد.

وی ادامه داد: شورای شهر پارلمان شهری است؛ تاکید می‌کنم شورای شهرداری نیست و نخواهد بود. اعضای آن نمایندگان مردم هستند.

رئیس شورای اسلامی شهر آبادان با تاکید بر اینکه سال گذشته پیشنهاد تشکیل شورای سرمایه‌گذاری را مطرح کردم، یادآور شد: این پیشنهاد با استقبال بسیاری از مردم و مسئولان آبادان مواجه شد. شورایی که می‌توانست تحولی در اقتصاد شهر آبادان ایجاد کند. نفت و انرژی، استعداد ‌آبزی پروری، نخیلات و صنایع کشاورزی، وجود صید و صیادی و همچنین گردشگری دریایی بخشی از ظرفیت های اقتصادی شهر آبادان است.

جنامی در همین خصوص توضیح داد: با توجه به اینکه سازمان منطقه آزاد اروند باید رویکردی بین المللی داشته باشد، تشکیل شورای سرمایه‌گذاری در آبادان می‌تواند نقش مهمی در جذب و افزایش سرمایه‌گذاری ایفا کند و این سازمان را به یکی از قطب‌های مهم اقتصادی در حوزه خلیج فارس تبدیل کند.

وی با بیان اینکه اگر به دنبال رسیدن به موفقیت هستیم باید قالب کار تغییر کند و با طرح‌های جدید به دنبال رسیدن به اقتصادی نو با نگاهی جدید باشیم، اضافه کرد: نمی‌توانیم به فکر افزایش سرمایه‌گذاری در آبادان باشیم اما توجه ویژه به زیرساخت‌ها نداشته باشیم.

رئیس شورای اسلامی شهر آبادان تصریح کرد: تا چه زمانی فقط تئوری پردازی کنیم و بگوییم آبادان دارای ظرفیت است؟ آیا زمان آن نرسیده که اقدامی عملی و جدی برای اقتصاد شهرستان آبادان انجام شود؟

جنامی ادامه داد: یکی دیگر از طرح‌هایی که همچنان بر اجرای آن تاکید دارم، برگزاری همایش سرمایه‌گذاری بین‌المللی در آبادان است. سرمایه‌گذاران زیادی در خارج از کشور وجود دارند که حاضر هستند در آبادان سرمایه‌گذاری کرده و در این شهرستان فعالیت‌های اقتصادی خود را گسترش دهند، اما باید یک اقدام جدی در این‌باره صورت گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر آبادان با بیان اینکه این شهر در حوزه ورزش طی چند سال اخیر افتخارات فراوانی را کسب کرده است، افزود: برگزاری نخستین دوره رقابت‌های کشتی فرنگی باشگاه‌های جهان و همچنین برگزاری مسابقات بین‌المللی بوکس شکست حصر آبادان نشان دهنده وجود ظرفیت و پتانسیل بالا در این شهر به منظور برگزاری مسابقات ورزشی با معیار جهانی است.

جنامی با اشاره به ورزش بانوان عنوان کرد: توجه به ورزش بانوان آبادانی باید به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد و امکانات مورد نیاز رشته‌هایی که با کمبود مواجه هستند برای آنها فراهم شود.

وی توضیح داد: باید از هم اکنون برای المپیک بعدی برنامه‌ریزی کنیم و ورزشکار آقا و خانم از آبادان راهی این مسابقات بزرگ کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر آبادان در ادامه نگاه ویژه به سمن‌های این شهر را سبب ارتقا برنامه‌های فرهنگی آبادان دانست و گفت: در زمان تصدی ریاست مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی شورای اسلامی شهر آبادان جلسه با این عزیزان برگزار کردم و این جلسات را همچنان ادامه خواهم داد.

جنامی در ادامه با اشاره به اینکه توجه به هنرمندان از دیگر برنامه‌هایی است که باید مورد بررسی قرار گیرد، تاکید کرد: چرا شهرهای دیگر از برنامه‌های هنرمندان آبادانی استفاده می‌کنند ولی متاسفانه هنرمندان آبادانی نمی‌توانند در شهر خود برنامه‌هایشان را به دلیل کمبود امکانات و زیرساخت مناسب اجرا کنند. قطعا اگر از برنامه‌های هنرمندان آبادانی حمایت شود این منطقه می‌تواند به یکی از قطب‌های هنر کشور تبدیل شود.

وی در ادامه با اشاره به رسانه‌های آبادان، اظهار کرد: تعداد بالای رسانه‌ها در آبادان یک امتیاز برای این شهر است و باید از ظرفیت‌های رسانه‌ای آبادان به شکل مطلوب استفاده شود. برای معرفی ظرفیت‌های آبادان این فعالان رسانه ای می‌توانند در سطح وسیع اطلاع‌رسانی و در واقع معرفی کنند ولی آنها نیاز به انگیزه و حمایت دارند.

رئیس شورای اسلامی شهر آبادان در همین خصوص گفت: سال گذشته پیشنهاد برگزاری دومین جشنواره مطبوعات شهری آبادان را مطرح کردم که برگزاری آن سبب ایجاد انگیزه و افزایش روحیه این تلاشگران بی‌ادعا شد ولی چنین برنامه‌هایی را همچنان اجرا خواهم کرد.

جنامی با اشاره به موضوع گردشگری در آبادان تصریح کرد: شورای گردشگری آبادان به ویژه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی آبادان باید به صورت دقیق برنامه‌ریزی‌های خود را انجام دهد. باید نقاطی را در آبادان آماده و برندسازی شود.

وی افزود: برای اولین بار پس از انقلاب شکوهمند اسلامی طی روزهای گذشته با پیگیری‌هایی که انجام دادم کمیته جت اسکی آبادان تشکیل شد که این ورزش پرطرفدار می‌تواند به یکی از برندهای آبادان تبدیل شود و از همه مسئولان آبادان می‌خواهم برای این موضوع پای کار باشند.