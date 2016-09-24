به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته اطلاع رسانی بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات، زمان واریز هزینه غرفه‌های نمایشگاه مطبوعات ۱۰ مهر و جانمایی الکترونیک ۲۵ مهر اعلام شد. همچنین اعلام متراژ قطعی، گروه بندی متقاضیان و بررسی اعتراض‌های احتمالی، دوم تا پنجم مهر ماه از طریق وبسایت نمایشگاه و حساب کاربری متقاضیان خواهد بود.

مهران عباسی انارکی، قائم مقام نمایشگاه مطبوعات با اعلام این خبر گفت: رسانه‌هایی که تخلفات مرتبط با ماده ۱۸ قانون مطبوعات (درج نام صاحب امتیازو مدیر مسئول، نشانی رسانه و چاپخانه در محل ثابت) و مغایرت با پروانه انتشار، دارند تا رفع موارد تخلف، امکان حضور در نمایشگاه را نخواهند داشت.

همچنین به گفته قائم مقام بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات، با توجه به محدودیت مکانی، ممکن است نشریاتی که نظم انتشار آنها پایین تر از حد معمول باشد، امکان حضور در نمایشگاه را نداشته باشند.

وی افزود: به نشریات با ضریب کیفی بالا و همچنین غرفه‌های برتر نمایشگاه بیست و یکم، اولویت زمانی در جانمایی الکترونیک داده خواهد شد.

عباسی انارکی با بیان اینکه گروه رسانه‌های ورزشی و غیر فارسی زبان در سایر گروه‌های مرتبط ادغام شده است، سقف متراژ گروه‌های متقاضی حضور در نمایشگاه را مطابق جدول زیر اعلام کرد:

یادآوری می‌شود نمایشگاه امسال با رشد ۲۵ درصدی ثبت نام مواجه بوده به طوری که حدود ۷۰۰ متقاضی برای حضور در نمایشگاه امسال ثبت نام اولیه را انجام داده اند، ۱۶ موسسه مطبوعاتی، ۲۲ خبرگزاری، ۸۵ روزنامه، ۸۷ هفته نامه، ۴۵ دوهفته‌نامه، ۱۴۵ ماهنامه، ۳۰ دوماهنامه، ۵۷ فصلنامه، ۷ فصلنامه، ۱۲۵ پایگاه خبری با درخواست ۱۴ هزار مترمربع برای حضور در نمایشگاه امسال ثبت نام کردند.