«تایمز» دانشگاه علم و صنعت را برترین دانشگاه ایران اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علم و صنعت، طبق نتایج رتبه بندی جدید تایمز (۲۰۱۷-۲۰۱۶) دانشگاه علم وصنعت در میان رتبه ۵۰۰ تا ۶۰۰ دانشگاه های برتر جهان قرار گرفت و برترین دانشگاه ایران شناخته شد.

بر اساس ارزیابی اخیر موسسه تایمز که نتایج آن در اول مهر ماه ۹۵ اعلام شده است در میان ۱۳ دانشگاه کشور که در این رتبه بندی قرار گرفته اند، دانشگاه علم وصنعت و دانشگاه صنعتی شریف حائز رتبه ۵۰۰ تا ۶۰۰ شدند.

همچنین سایر دانشگاه ها مانند صنعتی امیرکبیر، اصفهان، خواجه نصیر، شیراز و تهران در رتبه های ۶۰۰ تا ۸۰۰ و بقیه دانشگاه های کشور در رتبه ای بالاتر از ۸۰۰ قرار گرفته اند.

دانشگاه علم و صنعت با امتیاز ۴۱.۸ در بخش استنادات، همچنان دارای بالاترین امتیاز در این شاخص در میان تمامی دانشگاه های کشور است.

موسسه تایمز در رتبه بندی ۲۰۱۷-۲۰۱۶ خود تعداد ۹۸۰ دانشگاه از ۷۹ کشور جهان را در فهرست رتبه بندی خود اعلام کرده و این در حالی است که در سال گذشته تنها ۸۰۱ دانشگاه از ۷۰ کشور را رتبه بندی کرده بود.

علاوه بر استناد مقالات که در سال های گذشته مورد بررسی قرار می گرفت در رتبه بندی جدید این موسسه برای اولین بار ۵۲۸ هزار کتاب و یا فصل کتاب نیز مورد بررسی قرار گرفته است.