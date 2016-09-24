به گزارش خبرنگار مهر، رضا قیاسی بعدازظهر شنبه در جلسه بررسی وضعیت سرمایهگذاری استان همدان با تاکید بر تلاش در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی اظهارداشت: اجرای اقتصاد مقاوتی رمز ماندگاری نظام جمهوری اسلامی ایران است.
وی با تاکید بر اینکه ایران در زمینههای مختلف سیاسی، فرهنگی، دفاعی و نظامی حرفهای بسیاری برای گفتن دارد اما در زمینه اقتصاد هنوز لنگ میزند، ادامه داد: ایران دارای ظرفیتهای بسیاری در حوزههای مختلف است که باید از این ظرفیتها به درستی استفاده کرد.
قیاسی با بیان اینکه تمام مردم و مسئولان کشور در تحقق اقتصاد مقاومتی سهم دارند و باید در این راستا تلاش کنند، گفت: سرمایه گذاری از محورهای اصلی استان همدان در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
معاون امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار همدان بر شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری در استان همدان تاکید کرد و با بیان اینکه باید این ظرفیت ها به سرمایهگذاران داخلی و خارجی شناسانده شود، گفت: حفظ و حمایت از سرمایهگذاری از اولویتهای اصلی استان همدان است.
احیا واحدهای تولیدی تعطیل و حمایت از واحدهای نیمهتعطیل
قیاسی بر احیا واحدهای تولیدی تعطیل و حمایت از واحدهای نیمهتعطیل برای بازگشت به ظرفیت کامل تاکید کرد و با بیان اینکه ظرفیتهای سرمایهگذاری استان همدان باید به درستی معرفی شود، گفت: توسعه همدان بدون سرمایهگذاری داخلی و خارجی رقم نخواهد خورد.
وی حفظ سرمایهگذاری را ضامن حفظ اشتغال فعلی کشور عنوان کرد و با بیان اینکه برای افزایش اشتغال باید سرمایهگذار جدید جذب شود، ادامه داد: دولت به دلیل منع قانونی و محدودیت منابع توان سرمایهگذاری ندارد و بخش خصوصی باید در این زمینه فعال شود.
قیاسی با بیان اینکه همدان ظرفیتهای بسیاری برای سرمایهگذاری دارد و به عنوان نمونه کشاورزی از دیرباز به عنوان یکی از محورهای توسعه همدان به شمار می رود، گفت: نیمی از اراضی استان همدان برای کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است.
معاون امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار همدان بر افزایش راندمان تولید در واحد سطح تاکید کرد و افزود: با استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و افزایش بهرهوری در اراضی کشاورزی باید تولیدات این بخش را افزایش داد تا محصولات، اقتصادی و صادرات محور شود.
وی به مقوله گردشگری اشاره کرد و با بیان اینکه اجرای ۱۰ هتل سه تا پنج ستاره در استان همدان در دست پیگیری است، عنوان کرد: اید برای معرفی همدان به عنوان قطب گردشگری تلاش کرد.
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