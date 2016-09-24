به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه مقالات فقهی کنگره اصولی کبیر؛ علامه وحید بهبهانی منتشر شد که این کنگره سال گذشته در کربلای معلی برگزار شده است.

جلد اول حاوی مقالاتی در کلیات و قواعد فقهی و جلد دوم حاوی مقالاتی پیرامون مسائل فقهی، که توسط عتبه مقدسه حسینیه به چاپ رسیده است.

وجود مقالات زیر در این مجموعه، جالب توجه است:

توظیف الوحید البهبهانی للعامل الزمانی و المکانی فی آرائه الفقهیه/ امین حسین پوری

رایی الوحیدالبهبهانی و الشیخ یوسف البحرانی فی احکام الصلوه فی المساجد الاربعه/ سید محمد جواد شبیری زنجانی

تکفیر وحید بهبهانی از جانب حاکم ماوراءالنهر و پاسخ یکی از علمای شیعه به آن/ سعید طاوسی مسرور

علامه محمدباقر بهبهانی (۱۱۱۸ هجری قمری ـ ۱۲۰۵ هجری قمری)، مشهور به وحید بهبهانی و ملقب به آقا، فقیه، اصولی و مؤلف امامی قرن ۱۲ قمری است. علامه بهبهانی از سوی سیدمحمد طباطبایی اصفهانی، «وحید عصر» (یگانه دوران) لقب گرفت و به لقب‌های دیگری همچون «استاد اکبر»، «استاد کل»، «علامه ثانی» و «محقق ثالث» نیز مشهور است.

وی شاگرد اساتید بزرگی در اصفهان، نجف و کربلا بود و خود، شاگردان بسیاری را تربیت کرد. از ویژگی‌های زندگانی او می‌توان به مبارزه با اخباری گری و اخباریان تندرو اشاره کرد که پس از ۳۰ سال به ثمر نشست. وحید بهبهانی که در اصفهان زاده شده بود، در کربلا درگذشت و در حرم امام حسین (ع) دفن شد.

علامه وحید بهبهانی بیش از ۷۳ جلد کتاب در فقه و اصول و رجال و حدیث نوشته که «مصبیح‌الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع» (شرح مفاتیح‌الشرایع ملامحسن فیض کاشانی) در ۸ جلد، «حاشیه الوافی» و «الفوائد الحائریه» از مهم‌ترین آثار او به شمار می‌روند.