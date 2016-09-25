اعزام مبلغ به عراق در اربعین حسینی بر اساس نیازسنجی انجام شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان همدان، حجت‌الاسلام علی‌مراد کیانی در جلسه هماهنگی برنامه‌های فرهنگی اربعین حسینی که در اداره تبلیغات اسلامی با حضور دستگاههای مربوط به حوزه فرهنگ برگزار شد، گفت: امسال ۱۴ موکب در استان همدان و ۷ موکب در خاک عراق فعال خواهد شد.

وی با بیان اینکه باید بنابر اعلام مرکز، اعزام مبلغ را بر حسب نیاز انجام دهیم، عنوان کرد: اگر اعزام مبلغ و روحانی بر اساس نیازسنجی نباشد امکان دارد روحانیون در عراق بلاتکلیف بمانند.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی همدان با بیان اینکه مدت اعزام مبلغ بین ۷ تا ۹ روز است، گفت: در این اقدام اولویت با اعزام روحانی از سازمان حج و زیارت و عتبات عالیات است تا شناخت کاملی از شرایط عراق داشته باشند.

حجت‌الاسلام علی‌مراد کیانی با بیان اینکه امیدواریم در حوزه تبلیغی قدم‌های خوبی برداریم، تاکیدکرد: در حوزه آموزشی نیز باید نیازسنجی در برگزاری برنامه‌ها صورت گیرد.