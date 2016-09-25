به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری شانزدهمین جشنواره صنعت چاپ، مراسم اختتامیه این جشنواره با حضور علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و فعالان و پیشکسوتان صنعت چاپ ساعت ۱۰ روز یکشنبه (۱۱ مهرماه) در تالار وحدت برگزار میشود.
در این مراسم برگزیدگان مسابقات آثار چاپی و پیشکسوتان شانزدهمین جشنواره صنعت چاپ معرفی و تجلیل خواهند شد.
جشنواره ملی صنعت چاپ به همت اداره کل چاپ و نشر زیر نظر معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میشود.
این جشنواره در دو مرحله استانی و ملی برگزار میشود که تا کنون ۱۶ استان جشنواره خود را برگزار کردهاند و جشنواره در سایر استانها نیز به زودی برگزار میشود.
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