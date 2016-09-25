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۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۶

با برگزاری آئین اختتامیه و حضور وزیر ارشاد؛

شانزدهمین جشنواره صنعت چاپ هفته آینده به کار خود پایان می‌دهد

شانزدهمین جشنواره صنعت چاپ هفته آینده به کار خود پایان می‌دهد

اختتامیه شانزدهمین جشنواره صنعت چاپ با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یکشنبه (۱۱ مهرماه) در تالار وحدت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری شانزدهمین جشنواره صنعت چاپ، مراسم اختتامیه این جشنواره با حضور علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و فعالان و پیشکسوتان صنعت چاپ ساعت ۱۰ روز یکشنبه (۱۱ مهرماه) در تالار وحدت برگزار می‌شود.

در این مراسم برگزیدگان مسابقات آثار چاپی و پیشکسوتان شانزدهمین جشنواره صنعت چاپ معرفی و تجلیل خواهند شد.

جشنواره ملی صنعت چاپ به همت اداره کل چاپ و نشر زیر نظر معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.

این جشنواره در دو مرحله استانی و ملی برگزار می‌شود که تا کنون ۱۶ استان جشنواره خود را برگزار کرده‌اند و جشنواره در سایر استان‌ها نیز به زودی برگزار می‌شود.

کد مطلب 3778316

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