به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری شانزدهمین جشنواره صنعت چاپ، مراسم اختتامیه این جشنواره با حضور علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و فعالان و پیشکسوتان صنعت چاپ ساعت ۱۰ روز یکشنبه (۱۱ مهرماه) در تالار وحدت برگزار می‌شود.

در این مراسم برگزیدگان مسابقات آثار چاپی و پیشکسوتان شانزدهمین جشنواره صنعت چاپ معرفی و تجلیل خواهند شد.

جشنواره ملی صنعت چاپ به همت اداره کل چاپ و نشر زیر نظر معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.

این جشنواره در دو مرحله استانی و ملی برگزار می‌شود که تا کنون ۱۶ استان جشنواره خود را برگزار کرده‌اند و جشنواره در سایر استان‌ها نیز به زودی برگزار می‌شود.