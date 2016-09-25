به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و نیم سکه امروز(یکشنبه) در بازار آزاد تهران گران شد، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم بدون تغییر باقی ماند و نرخ نیم‌سکه و سکه یک گرمی به ترتیب هزار و دو هزار تومان کاهش یافت.

بر این اساس قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم، یک میلیون و ۱۱۸ هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، یک میلیون و ۱۱۹ هزار تومان، نیم سکه ۵۶۸ هزار تومان، ربع سکه ۲۹۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱۸۵ هزار تومان است.

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۳۸ دلار و ۱۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۴ هزار و ۲۵ تومان است.

قیمت هر دلار ۳۵۶۹ تومان، یورو ۴۰۱۱ تومان، پوند ۴۶۷۳ تومان، درهم امارات ۹۷۶ تومان و لیر ترکیه ۱۲۲۴ تومان است.