به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و نیم سکه امروز(یکشنبه) در بازار آزاد تهران گران شد، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم بدون تغییر باقی ماند و نرخ نیمسکه و سکه یک گرمی به ترتیب هزار و دو هزار تومان کاهش یافت.
بر این اساس قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم، یک میلیون و ۱۱۸ هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، یک میلیون و ۱۱۹ هزار تومان، نیم سکه ۵۶۸ هزار تومان، ربع سکه ۲۹۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱۸۵ هزار تومان است.
قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۳۸ دلار و ۱۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۴ هزار و ۲۵ تومان است.
قیمت هر دلار ۳۵۶۹ تومان، یورو ۴۰۱۱ تومان، پوند ۴۶۷۳ تومان، درهم امارات ۹۷۶ تومان و لیر ترکیه ۱۲۲۴ تومان است.
|نوع سکه/ارز
|قیمت(تومان/دلار)
|تمام بهار آزادی طرح قدیم
|یک میلیون و ۱۱۸ هزار تومان
|تمام بهار آزادی طرح جدید
|یک میلیون و ۱۱۹ هزار تومان
|نیم سکه
|۵۶۸ هزار تومان
|ربع سکه
|۲۹۰ هزار تومان
|سکه یک گرمی
|۱۸۵ هزار تومان
|هر اونس طلا در بازارهای جهانی
|۱۳۳۸ دلار و ۱۰ سنت
|هر گرم طلای ۱۸ عیار
|۱۱۴ هزار و ۲۵ تومان
|دلار
|۳۵۶۹ تومان
|یورو
|۴۰۱۱ تومان
|پوند
|۴۶۷۳ تومان
|درهم امارات
|۹۷۶ تومان
|لیر ترکیه
|۱۲۲۴ تومان
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