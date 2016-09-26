کفاشیان تایید صلاحیت شد/ فیفا جلوی نایب رئیس فدراسیون قطر را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش کمیته اخلاق و تحقیق فیفا اعلام کرد که «سعود المهندی» نایب رئیس فدراسیون فوتبال قطر صلاحیت شرکت در انتخابات شورای فیفا را ندارد. هرچند دلیل این امر به صورت شفاف اعلام نشد ولی دست داشتن مهندی در میزبانی قطر در سال ۲۰۲۲ یکی از دلایل آن بود.

روزنامه الشرق قطر امروز در خبری اعلام کرد که سعود المهندی قطعا حق شرکت در انتخابات شورای فیفا که چند روز دیگر در هندوستان برگزار می‌شود را ندارد. به این ترتیب علی کفاشیان از ایران، ژانگ ژیان از چین و زین الدین نورالدین از سنگاپور برای رسیدن به این پست در بخش مردان با هم رقابت خواهند کرد.