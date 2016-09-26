جمع آوری لوازم خانگی قاچاق از واحدهای صنفی کهگیلویه

سعید آرمین به خبرنگار مهر گفت: «طرح مبارزه با عرضه قاچاق لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی و بهداشتی» در این شهرستان اجرایی می شود.

وی اظهار کرد: تلاش می کنیم با همکاری اصناف فضای کسب و کار و حمایت از تولید ملی در کشور رونق پیدا کند.

آرمین با اشاره به اجرای طرح جمع آوری لوازم خانگی قاچاق در بازار از نیم دوم مهر، افزود: در مرحله اول اجرای طرح ، به واحدهای صنفی عرضه کننده کالای قاچاق اخطار داده می شود و در مرحله بعد، کالای قاچاق جمع آوری و جریمه نقدی برای واحد صنفی تعیین می‌شود.

رئیس تعزیرات حکومتی کهگیلویه افزود: در این طرح دستگاههای نظارتی از قبیل اتاق اصناف ایران، نیروی انتظامی، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه های مربوطه مشارکت دارند.

وی تصریح کرد: قانون مقابله با کالای خارجی بدون مجوز ۱۳ سال پیش به تصویب رسید که از اول مهر امسال به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی در سراسرکشور اجرایی شده است.