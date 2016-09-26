جشنواره روز جهانی قلب در عسلویه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان عسلویه صبح دوشنبه در جشنواره روز جهانی بهداشت محیط و روز جهانی قلب در عسلویه اظهار داشت: سلامت و بهداشت محیط از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و همه افراد باید به این موضوع اهمیت دهند.

عبدالله نادری با تاکید بر حفظ محیط زیست و آشتی با طبیعت، اضافه کرد: حرکت در مسیر دستیابی به محیط زیست سالم و توسعه سلامت جامعه نیازمند مشارکت و همراهی همگانی است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان عسلویه نیز گفت: مراسم بزرگداشت روز جهانی بهداشت با شعار کنترل دخانیات، پاسخی در برابر همه گیری آن و روز جهانی قلب در روستای بندو شهرستان عسلویه برگزار شد.

جاسم زارعی افزود: این مراسم با شعار مهربانی با قلب، نیروبخش زندگی با برگزاری جشنواره غذاهای سالم کم چرب، حذف ظروف یکبار مصرف و تبلیغ استفاده از کیسه‌های پارچه‌ای و سفره های سنتی برای آشتی با طبیعت برگزار شد.