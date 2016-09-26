بازار بندرعباس در هجمه ناامنی قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید جلالی پیش ازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازار امروز ما یک بازار تهدید است و ماموران با اقدام به جمع آوری اجناس از مغازه ها فضایی آکنده از استرس ر ا بر جو بازار حاکم کرده اند.

وی با بیان اینکه هیچ مسئولی موافق اجرای چنین طرحی نیست، افزود: مبارزه با قاچاق کالا باید از شاخص ها دنبال شود ولی در حال حاضر می بینیم که تعزیرات حکومتی بازار را مغشوش کرده است و اسم این اقدامش را هم گذاشته مبارزه با قاچاق.

رئیس اصناف بندرعباس با بیان اینکه بازاریان همواره همراه و همگام با نظام بوده اند، بیان داشت: این رویه ای که تعزیرات با عنوان مبارزه با قاچاق در پیش گرفته است غلط و غیراصولی است.

جلالی با بیان اینکه استفاده از محصولات ساخت کشورمان خواسته هر ایرانی است، بیان داشت: بازاریان به کدام ظرفیت تولیدی استان اتکا کنند؟ چه تولیدی در استان وجود دارد که بازاریان بتوانند مغازه هایشان را پر کنند؟

وی با بیان اینکه مکان صنایع تولیدی استان به تالار عروسی تبدیل شده است، اضافه کرد: ما در استان فقر تولید داریم و تا زمانی که این فقر هست ما ناگزیر به وارد کردن اجناس خارجی هستیم.

این مسوول تاکید کرد: بازاریان برای ارتزاق مجبور به فروش اجناس خارجی هستند و اسم این کار نمی شود با قاچاق جایگزین کرد.

جلالی با اشاره به پیامدهای این برخوردها، اضافه کرد: بیکاری و هرج و مرج تنها یکی از هزاران معضلی است که این اقدام می تواند داشته باشد و به دنبال آن بدنامی بازار نیز دل تجار را به درد آورده است.

رئیس اتاق اصناف بندرعباس بیان داشت: بازگشت آرامش به بازار و مبارزه اصولی با قاچاق خواسته به حق تمام بازاریان است و امید است که مسئولان امر در این رابطه تدابیری را اتخاذ کنند تا بیش از این شاهد پایین آمده کرکره های مغازه نباشیم.