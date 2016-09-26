یادواره ۴۱۷ شهید شهرستان کهگیلویه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه ظهر شنبه در این یادواره گفت: بزرگداشت یاد و خاطره شهیدان وظیفه ای است که نباید هیچ وقت فراموش شود.

سعید برومندزاده افزود: شهدا دفاع از ولایت فقیه را نه تنها در زبان بلکه در عملشان که گذشتن از جانشان بود، نشان دادند.

وی با بیان اینکه شهدا پرچم دار انسانیت و اقتدار در ایران اسلامی به شمار می روند، افزود: شهدای ما دارای گنج معنوی بسیار با ارزشی در کشور هستند و باید قدردان آنها باشیم.

برومندزاده تصریح کرد: شهدای امروز دنیای اسلام نیز برای غنی شدن فرهنگ ایثار و جوانمردی و رهایی از بند فقر فرهنگی و اقتصادی و بندگی دنیای غرب شهادت را برگزیدند تا برای جوانان نسل امروز الگویی از دانایی علم و بصیرت باشند تا جامعه دچار عقب نشینی و انحطاط نشود.

در پایان این مراسم نیز از رزمندگان مدافع حرم حاضر در جلسه تقدیر و تجلیل به عمل آمد.