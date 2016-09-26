فیلم/ رژه نیروهای مسلح در آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دوشنبه نیروهای دریایی، هوایی، نظامی، انتظامی، دریابانی و سپاه با بخشی از ادوات و تجهیزات خود از مقابل جایگاه و تمثال رهبر معظم انقلاب و امام راحل(ره) و شهدای مدافع حرم رژه رفتند.

در رژه نیروهای مسلح که با مانور نمایشی گروه موزیک پایگاه دریایی خرمشهر به عنوان نماینده ارتش در منطقه و متولی برگزاری همراه بود، تیپ ۴۴ قمر بنی هاشم، یگان نمونه ناوتیپ ذوالفقار اروند، یگان نمونه پادگان دژ خرمشهر تیپ ۱۹۲ زرهی خوزستان، نیروی انتظامی شهرستان آبادان، حوزه بسیج کارگری نفت، گردان بیت المقدس شهید یاسینی، گروهان نمونه رژه رونده گردان بیت المقدس شهید محمد رضا عسگری فرد، تیم عملیات تاکتیکی گردان امنیتی شهید حبیب اله کرمی، گروهان های نمونه از گردان امنیتی و ۴ بیت المقدس، گردان تیپ بیت المقدس حوزه قمر بنی هاشم، گروهان نمونه گردان بیت المقدس اروندکنار، بسیج دانش آموزی و ورزشکاران و نیروهای عشایری با عبور از مقابل جایگاه اقتدار و توان نظامی و رزمی خود را به نمایش گذاشتند.

به گزارش مهر، عملیات ثامن‌الائمه(ع) با هدف انهدام نیروهای دشمن در شرق کارون و تصرف و این منطقه، در ساعت یک بامداد پنجم مهرماه سال ۱۳۶۰ با رمز مقدس «نصرمن‌الله و فتح قریب» شروع شد و پیروزی در این عملیات، به شکست حصر یک ساله آبادان انجامید.

فیلم: مهدی بحرانی پور

