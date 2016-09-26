به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه بایرن مونیخ توانسته است قرارداد «مانوئل نویر»، «توماس مولر» و «جرمی بواتنگ»، بازیکنان کلیدی خود را تا سال ۲۰۲۱ تمدید کند.

«الیور کان» دروازه بان پیشین بایرن مونیخ، دوراندیشی این باشگاه را در تمدید قراردادهای این بازیکنان تحسین کرد، اما هشدار داد که طولی نمی کشد باشگاهی پیشنهادهای ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون یورویی برای بازیکنان بایرن بدهد.

به نقل از «کیکر»، وی گفت: در حال حاضر باشگاه های انگلیسی قادرند حتی برای بازیکنان متوسط مبالغ دیوانه کننده ای بپردازند. بهترین بازیکنان با بالاترین دستمزدها به این لیگ خواهند رفت. بنابراین برای بایرن مونیخ نگه داشتن ستاره هایش مثل «روبرت لواندوفسکی» سخت تر و پر هزینه تر خواهد شد، چه برسد به اینکه با آنها قرارداد ببندد.

«کان» که هشت بار قهرمانی بوندسلیگا را به همراه بایرن مونیخ تجربه کرده است، به «کارلو آنچلوتی» سرمربی جدید بایرن گوشزد کرد که همانند «اوتمار هیتسفیلد» و «یوپ هاینکس» مربیان اسبق این تیم، «باواریایی ها» را در مسیر قهرمانی لیگ قهرمانان هدایت کند.

همچنین «کان» نظرش را درباره رفتار «پپ گواردیولا» (مربی پیشین بایرن مونیخ)، نسبت به انتقال قرضی «جو هارت» از منچسترسیتی به تورینو بیان کرد.

وی در این باره افزود: وضعیتی که «جو هارت» از باشگاه بیرون رانده شد، برای او (گواردیولا) طبیعی بود. «گواردیولا» باید توانایی ارتباط برقرار کردنش را بهبود بخشد.