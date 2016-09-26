فقط گمراهان موافق حذف نیروی مسلح هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین اشتری در چهارمین محفل انس پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت ناجا که عصر امروز در دانشگاه امین ناجا برگزار شد، گفت: دوران دفاع مقدس افتخار جمهوری اسلامی ایران است، یک روزی حضرت امام فرمودند این جنگ برای ما نعمت است، شاید بعضی‌ها متوجه نشدند چون ظاهر جنگ ویرانی، کشته و مجروح شدن خیلی از جوانان بود. اما امروز می‌بینیم که آن دوران واقعا برای ما نعمت بود، چون کشور بیمه شد.

وی با بیان اینکه هر بحرانی که امروز خنثی می‌شود، با همان روحیه جهادی دفاع مقدس انجام میشود افزود : امروز قدرت و بنیه دفاعی ما به واسطه همان روحیه جهادی است. اگر تهرانی‌مقدمی داشتیم که آنقدر برای پیشرفت صنایع دفاعی تلاش کرد با همام روحیه جهادی بود.

فرمانده ناجا به اشاره به وقایع پس از انتخابات سال ۸۸ گفت: پیچیدگی‌های هشت ماه فتنه ۸۸ بسیار پیچیده تر از هشت سال جنگ تحمیلی بود و تعابیر رهبری هم از آن ایام هم سنگین‌تر از دوران دفاع مقدس بود.

وی ادامه داد: کسانی که معتقدند نداشتن نیروهای مسلح باعث پیشرفت کشور است واقعا گمراه هستند و ما هر چه داریم به برکت دفاع مقدس و بنیه دفاعی ماست که به روحیه عاشورایی آمیخته شده تا بتوانیم از انقلاب پاسداری کنیم.

اشتری با بیان اینکه ناجا با ناامن کنندگان جامعه برخورد می‌کند، اظهارکرد: ۸۸۰۰ کیلومتر مرز داریم که ناجا در ۸۵۰۰ متر آن مستقیما امنیت را تامین می‌کند و در مابقی هم در کنار سپاه و ارتش مستقر هستند.ناجا در عرصه‌های بسیاری همچون اقتصادی، اجتماعی مسئولیت تامین امنیت را برعهده دارد .

فرمانده ناجا درادامه سخنان خود با اشاره به اینکه تهدیدات نرم در منطقه، کشور و جهان پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد ادامه داد: باید آمادگی مقابله با این تهدیدات را داشته باشیم و روز به روز هم توان خ دفاعی و انتظامی را در برخورد با هر پدیده ای بالا ببریم امروزه ناجا به دلیل داشتن روحیه جهادی و ولایت‌مداری توانسته در تمامی عرصه‌ها خوش بدرخشد و از زمان پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گرفتن کمیته‌ها و ژاندارمری تا تشکیل ناجا نقش بی بدیلی داشته است.

وی از پیشکسوتان ناجا در عرصه دفاع مقدس خواست که تجربیات و خاطرات خود را مکتوب کنند و برای استفاده در اختیار دیگران قرار دهند.