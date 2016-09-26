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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۹:۰۹

معاون هنری وزارت ارشاد:

برگزاری کنسرت در تخت جمشید منعی ندارد

برگزاری کنسرت در تخت جمشید منعی ندارد

شیراز – معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برگزاری کنسرت در تخت جمشید منعی ندارد و اداره کل ارشاد می تواند مجوز صادر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مرادخانی عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از محل احداث موزه هنرهای معاصر در پاسخ به سئوالات خبرنگاران تاکید کرد: برگزاری کنسرت در تخت جمشید هیچ مانعی ندارد.

وی تصریح کرد: هنرمندانی که خواهان برگزاری کنسرت در این مکان تاریخی هستند باید از طریق اداره کل فرهنگ و ارشاد فارس درخواست خود را ارائه کنند.

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص راه اندازی موزه هنرهای معاصر فارس نیز گفت: تاپایان سال جاری عملیات اجرایی این موزه آغاز می شود.

مرادخانی افزود: از محل احداث این موزه بازدید شد و مکان مورد تایید است که امیدوارم با هماهنگی های انجام شد عملیات اجرایی آن آغاز شود تا پاسخگوی نیاز مردم و هنرمندان فارس باشیم.

کد مطلب 3779869

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