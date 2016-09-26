۲۰ درصد از بودجه معاونت هنری برای هنرمندان استان فارس اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی مرادخانی شامگاه دوشنبه در مراسم اختتامیه بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استان فارس تاکید کرد: تلاش ما بر این است که با حمایت از هنرمندان استانی زمینه های فعالیت برون مرزی آنها را فراهم کنیم.

وی افزود: در این راستا با برنامه ریزی های انجام شده ۲۰ درصد از بودجه معاونت هنری به حمایت از هنرمندان استانی اختصاص خواهد یافت.

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: استانها طی دو سال گذشته در زمینه تئاتر فعال بودند و منتخبین بارز استانی به خوبی در محافل داخلی و خارجی خود را نشان دادند که اخیرا یکی از آثار منتخب جشنواره تئاتر رضوی ۴۰ شب اجرای عمومی در تهران داشت.

مرادخانی تاکید کرد: به آرامی نگاه متمرکز به تهران تبدیل به نگاهی فراگیر در کشور شده است و برای کسانیکه در حوزه تئاتر کار می کنند برنامه ریزی کردیم تورهای آموزشی در رده منتخبین هر استان برگزار شود و به کشورهای اطراف نیز تعمیم یابد.

وی با اشاره به تاسیس موزه هنرهای معاصر شیراز نیز گفت: به زودی تا پایان سال جاری عملیات اجرایی این موزه با هماهنگی های انجام شده آغاز می شود.

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: می توان بخشی از بار موزه هنرهای معاصر تهران را در شیراز انتقال داد.