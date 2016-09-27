توقف رئال مادرید در زمین دورتموند/ یوونتوس در زاگرب ۴ گل زد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان فوتبال اروپا سه شنبه شب ادامه یافت که در یکی از دیدارهای مهم تیم رئال مادرید در زمین دورتموند به تساوی ۲ بر ۲ دست پیدا کرد.

نیمه نخست این بازی حساس دو گل در بر داشت. در دقیقه ۱۷ کریستیانو رونالدو روی پاس پشت پای گرث بیل با فرصت طلبی دروازه میزبان را گشود. اوبامیانگ هم در دقیقه ۴۳ کار را به تساوی کشاند.

در نیمه دوم رئال مادرید فشار را بیشتر کرد و در دقیقه ۶۸ توسط رافائل واران به گل دوم دست پیدا کرد. دورتموند بعد از آن برای رسیدن به گل تساوی تلاش مضاعفی از خود نشان داد و در دقیقه ۸۷ توسط آندره شورله کار را به تساوی کشاند تا دو تیم امتیازات را در این بازی جذاب تقسیم کنند.

از دیگر نتایج مهم بدست آمده می توان به برتری ۴ بر صفر یوونتوس در زمین دینامو زاگرب اشاره کرد. پیانیچ، ایگواین و دیبالا سه مهاجم تیم یووه به همراه دنی آلوز در این بازی گلزنی کردند.

تیم لستر سیتی هم در شبی که اسلام سلیمانی بار دیگر گلزنی کرد از سد پورتو گذشت تا به ۳ امتیاز ارزشمند خانگی دست یابد. تاتنهام، دیگر نماینده انگلیس نیز روی گلزنی مهاجم کره ای خود ۳ امتیاز در زمین زسکا مسکو کسب کرد.

نتایج دیدارهای سه شنبه شب به شرح زیر است:

* زسکا مسکو صفر - تاتنهام یک

* موناکو صفر - بایرلورکوزن یک

* اسپورتینگ ۲ - لژیا صفر

* دورتموند ۲ - رئال مادرید ۲

* لستر سیتی یک - پورتو صفر

* کپنهاگن ۴ - کلوب بروخه صفر

* سویا یک - لیون صفر

* دینامو زاگرب صفر - یوونتوس ۴