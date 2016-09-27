ناآمادگی آمریکا برای حل سیاسی بحران سوریه/مردم یمن پیروز خواهندشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، «شیخ نعیم قاسم» معاون دبیرکل حزب الله لبنان طی سخنانی اعلام کرد که پس از دستگیری سرکرده داعش در لبنان توسط ارتش، مردم فهمیدند که تکفیری ها همه را بدون استثناء هدف قرار می دهند و فرقی برایشان نمی کند.

وی همچنین تاکید کرد که اگر رزمندگان مقاومت با این تکفیری ها در شرق لبنان در مرزهای سوریه مقابله نمی کردند آنها وارد روستاهای البقاع شده و امارت های تکفیری در البقاع و شمال برپا کرده بودند و با خودروهای بمب گذاری شده خود سراسر لبنان را مورد تهدید قرار می دادند.

شیخ نعیم قاسم افزود: حزب الله خواهان ثبات لبنان است و با فتنه نگران و اسرائیل از یک سو و تکفیری ها از سوی دیگر مبارزه می کند و به جرات می گویم که اگر حزب الله با این توان و اراده نبود ثباتی در لبنان وجود نداشت.

وی تصریح کرد: من شهادت می دهم که آمریکا و کشورهای اروپایی به این دلیل خواهان ثبات لبنان هستند که می خواهند لبنان مرکزی برای پناه دادن به آوارگان سوری باشد تا آنها به اروپا و کشورهایشان سرازیر نشوند. به این معنا که می خواهند بعد از اقدامات ننگین خود در کشتار مردم سوریه، لبنان انباری برای آوارگان باشد. بین هدف حمایت از لبنان و کاری که ما انجام می دهیم با اینکه لبنان را تبدیل به انبار آوارگان و صحنه ای برای توطئه ها و قتل و کشتار خود قرار دهند فرق زیادی وجود دارد.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان در ادامه اظهار داشت: این آمریکا و عربستان هستند که تکفیری ها را در جهان ایجاد کردند. آمریکا برای آنها چتر سیاسی و حمایت نظامی فراهم کرده و کشورها را به حمایت از آنها سوق داد. عربستان نیز تکفیری ها را مورد حمایت مالی قرار داد تا جایی که ناچار شد از صندوق ذخایر خود برای آنها استفاده کند و به این ترتیب دچار ورشکستگی و ناتوانی مالی شد. عربستان برای اینکه تکفیری ها قدرتمند بمانند مشغول ویرانگری در سوریه، یمن، عراق و دیگر مناطق است.

شیخ نعیم قاسم افزود: تکفیری ها چگونه در الرقه و موصل تجمع کردند؟ آیا از هشتاد کشور و از طریق مرزهای ترکیه و اردن و پشتیبانی مالی عربستان و قطر و نیز حمایت آمریکا، فرانسه و انگلیس و پوشش رسانه ای آمریکا در جهان در آنجا جمع نشدند؟

وی تاکید کرد: قدرت تکفیری ها ذاتی نیست، بلکه هنگامی که با مقاومت رزمندگان قهرمان و شرافتمند مواجه شدند در نقاط مختلف دچار خواری و خذلان شده و طرد گشتند و علیرغم حمایت های جهانی از آنان پیروزی های متوالی علیه آنها رقم می خورد.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان افزود: رذالت و وحشیگری تکفیری ها و خونریزی آنها باعث شد تا چند روز پیش «ناهض حتر» فعال سیاسی اردنی را در حالی که بی سلاح بود به قتل رسانند. آنها تحمل سخن حق را نداشته و در مقابل موضع وی در دفاع از مقاومت و سوریه تاب نیاوردند.

شیخ نعیم قاسم همچنین تصریح کرد که تکفیری ها برای تمام بشریت خطرناک هستند و در حقیقت گریبانگیر حامیان خود خواهند شد.

از سوی دیگر معاون دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد که آمریکا برای حل سیاسی بحران سوریه آمادگی ندارد و با وقت کشی و طرح افکار توهمی سعی دارد زمان را تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور تلف نماید.

وی گفت: آمریکا تحمل برتری نظامی دولت سوریه و متحدانش را نداشت و به همین دلیل سعی دارد رکود حاصل را به حرکت درآورد اما می خواهد آن را به مسیر نادرست یعنی مسیری غیر از راهکار سیاسی سوق دهد.

شیخ نعیم قاسم افزود: آمریکا در سوریه و منطقه به غیر از کشتار و ویرانگری چه ثمره ای به دست آورد؟ عربستان به غیر از اینکه صدها هزار نفر را در سوریه شهید و قربانی کرده و این کشور را که به مرحله پیشرفته ای رسیده بود ویران کرد چه حاصلی داشته است؟

وی در پایان تصریح کرد: عربستان یمن را ویران می کند چرا که یمنی ها در مقابلش فرمانبرداری نکردند. اگر عربستان سال ها و سال ها یمن را بمباران کند مردم یمن پیروز خواهند شد و ممکن نیست شکست بخورند.