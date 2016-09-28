اتحادیه اروپا نمی تواند درهای خود را به روی پناهجویان ببندد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دیلی صباح،‌ «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان تصریح کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید برای پناهجویان گریخته از ترور و جنگ داخلی صرفنظر از مذهب و دین آنها پناه دهند.

مرکل در دیدار با «نجیب رازک» نخست وزیر مالزی در برلین، طی یک کنفرانس خبری مشترک بر مسئولیت بشردوستانه اروپا و ارزشهای مشترکی که حافظ آزادی مذهب هستند، تأکید کرد.

صدراعظم آلمان خاطرنشان کرد: «در اروپا ما در قبال پناهندگانی که از جنگ داخلی در سوریه و یا از داعش در عراق می گریزند، وظایف بشردوستانه برعهده داریم».

وی در ادامه افزود که «ما میان مسیحیان و مسلمانان تمایزی قائل نمی شویم و نمی گوییم که از یک گروه محافظت کنیم و از گروهی دیگر نه. من فکر می کنم که این امر باید در سیاستهای هریک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا منعکس شود».

گفتنی است که دولتهای راستگرا در اسلوواکی، لهستان و مجارستان به انتقال پناهجویان از ایتالیا، یونان یا ترکیه اعتراض کرده اند و به عنوان یک طرح جایگزین پیشنهاد داده اند که تنها تعداد محدودی از پناهجویان مسیحی در اتحادیه اروپا پذیرفته شوند.

این در حالی است که به رغم توافق سال گذشته در شورای اتحادیه اروپا مبنی بر انتقال ۱۶۰ هزار پناهجو از کشورهای ایتالیا و یونان، کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاکنون تنها پنج هزار پناهجو را منتقل کرده اند.

صدراعظم آلمان ضمن ابراز نگرانی از وخامت اوضاع انسانی در سوریه گفت که برای شکست توافق آتش بس متأسف است؛ اما هرگونه تلاش برای دستیابی به یک توافق آتش بس مؤثر را ارزشمند می داند.