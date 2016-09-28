رویای شیرین نیمه تمام ماند/ فوتسال ایران به فینال جام جهانی نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه نهایی رقابت های فوتسال جام جهانی از ساعت ۰۳:۳۰ دقیقه بامداد امروز چهارشنبه با دیدار تیم های ملی ایران و روسیه در کلمبیا پیگیری شد که این دیدار با برتری ۴ بر ۳ روسیه به پایان رسید. احمد اسماعیل پور، علی اصغر حسن زاده و مهدی حاوید در این بازی برای ایران گل زدند.

در نیمه اول این دیدار دو تیم نمایش همطرازی را انجام دادند که البته در دقایق ابتدایی روسیه برتر از ایران بود و توانست زودتر هم به گل برسد اما بعد از این گل تیم ایران بازی را در اختیار گرفت و در فاصله کمتر از چهار دقیقه تا پایان این نیمه گل خورده را توسط اسماعیل پور و با یک شوت زیبا جبران کرد.

در شروع نیمه دوم بازهم روس ها زودتر از ایران به گل رسیدند و در دقیقه دوم توانستند برتری را از آن خود کنند اما سفیدپوشان کشورمان دست از حمله برنداشتند و چند دقیقه بعد بازی را به تساوی کشاندند اما تعلل در یارگیری باعث شد چند ثانیه بعد گل سوم را هم دریافت کنند.

در فاصله هفت دقیقه مانده به پایان بازی که نیمه دوم آن از سوی روس های خشن هم دنبال می شد شاگردان ناظم الشریعه تلاش زیادی انجام دادند تا گل تساوی را به ثمر برسانند اما تیم روسیه خوب و حرفه ای دفاع می کرد و در ضد حملات نیز بسیار خطرناک بود.

در دو دقیقه پایانی تیم ایران با پنج نفره کردن بازی تلاش کرد گل خورده را جبران کند و رویای رسیدن به فینال جام جهانی را تکمیل کند اما دفاع خوب روسیه این اجازه را نداد و در ثانیه های پایانی روس ها دروازه خالی ایران را بازکردند و هر چند یکی از گل ها را ایران در فاصله ۱۰ ثانیه مانده به پایان بازی جبران کرد اما در نهایت روس ها به برتری ۴ بر ۳ رسیدند و راهی فینال شدند.