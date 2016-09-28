نمایش اقتدار پلیس در اولویت برنامه های هفته ناجا قرار دارد

سردار عبدالرضا ناظری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که باید مردم از خدمات و تلاش های پلیس در حوزه تأمین و ارتقای امنیت آگاه شوند، اظهار داشت: هفته ناجا فرصت مناسبی را در اختیار پلیس قرار می دهد تا خدمات خود را به مردم ارائه کرده و از ظرفیت های مختلف برای ارتقای امنیت در بخش های گوناگون بهره ببرد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با تأکید بر این نکته که نباید فرصت هفته ناجا به آسانی از دست برود، افزود: یکی از اولویت هایی که به صورت جدی در هفته ناجا دنبال می شود، نمایش اقتدار پلیس در حوزه های مختلف خواهد بود.

وی با اشاره به این نکته که برنامه های مختلفی در هفته ناجا در شرق استان تهران اجرایی و عملیاتی می شود، ادامه داد: فرماندهی انتظامی شرق استان تهران به همراه معاونت ها و پلیس های تخصصی خود، برنامه های متعددی را برای این هفته تدارک دیده است.

سردار ناظری با اشاره به تحت پوشش بودن هفت شهرستان در حوزه فرماندهی شرق استان تهران یادآور شد: برنامه های هفته ناجا در شهرستان های ورامین، پیشوا، قرچک، پاکدشت، دماوند، فیروزکوه و پردیس اجرایی می شود.

وی حضور و مشارکت مردم در برنامه های هفته ناجا را بسیار مهم ارزیابی کرد و بیان داشت: باید از ظرفیت های مردمی نیز برای برگزاری هر چه باشکوه تر برنامه های هفته ناجا استفاده کرد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران گفت: باید مردم به این نکته برسند که فعالیت پلیس فقط در جنبه قهری خلاصه نمی شود و به همین خاطر رویکرد اجتماعی نیروی انتظامی در هفته ناجا تببین خواهد شد.

توجه به رویکرد اجتماعی پلیس در برنامه های فرماندهی شرق استان تهران قرار دارد

سردار ناظری تأکید کرد: پلیس شرق استان تهران با توجه به همین رویکرد اجتماعی محور خود، تلاش دارد تا با اقشار، گروه ها و طبقات مختلف مردم و کسانی که نفوذ مناسبی در جامعه داشته، ارتباط برقرار کرده و در این راستا در حوزه ارتقای امنیت و پیشگیری از بسیاری از جرایم به موفقیت برسد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اشاره به این نکته که باید بر روی ظرفیت های ریش سفیدان و معتمدان محلی نیز حساب ویژه ای را باز کرد، گفت: معتمدان محلی جایگاه ویژه ای نزد مردم داشته و نیروی انتظامی می کوشد تا با برگزاری نشست ها و تعاملات مختلف با ریش سفیدان، زمینه گسترش دایره امنیت را فراهم آورد.

سردار ناظری با تأکید بر این نکته که در هفته ناجا، اقدامات انجام شده در یک سال اخیر در شرق استان تهران تببین و به اطلاع مردم خواهد رسید، یادآور شد: در هفته نیروی انتظامی، تلاش می شود تا اقدامات مختلف پلیس در حوزه های مختلف امنیتی، برخورد با جرایم، فعالیت های اجتماعی و فرهنگی و غیره به اطلاع مردم برسد.

وی تأکید کرد: در این هفته حضور پلیس در اماکن عمومی و استفاده از ظرفیت مساجد، پایگاه های نماز جمعه و غیره به منظور ارتباط مستمرتر با مردم تقویت خواهد شد.

تعامل مثبت خبرنگاران با پلیس شرق استان تهران

فرمانده انتظامی شرق استان تهران، نقش رسانه ها را در هر چه باشکوه تر برگزار شدن هفته نیروی انتظامی بسیار مهم قلمداد کرد و یادآور شد: اصحاب رسانه و خبرنگاران همواره تعامل مثبت و خوبی با پلیس شرق استان تهران داشته اند و در هفته نیروی انتظامی نیز تلاش داریم تا از این ظرفیت بهره ببریم.

وی تأکید کرد: بدون تردید در سایه اطلاع رسانی اقدامات پلیس از سوی خبرنگاران و اصحاب رسانه، می توان زمینه تعامل و دلگرمی هر چه بیشتر مردم در حوزه های مختلف امنیتی را فراهم آورد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران افزود: امیدواریم با برنامه ریزی انجام شده، هفته نیروی انتظامی پرباری را در شرق استان تهران تجربه کرده که منشأ برکات و دستاوردهای مختلفی در حوزه امنیتی برای شهرستان های تحت پوشش باشد.