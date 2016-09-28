توسعه حرمین از برنامه های بلند مدت ستاد بازسازی عتبات عالیات است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف افضلی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران ، در پاسخ به سوال مهر در خصوص اجرای طرح های عمرانی در ستاد عتبات، افزود: طرحها در سه مرحله کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت هستند و در این میان در طرح های کوتاه از عمرستاد دهه که بیش از یک دهه می گذرد در خصوص نظافت حرمین انجام شد و شش ماه طول کشید و ۱۵۰ الی ۲۰۰ طرح در پروژه های میان مدت در اهداف مقدسه بازسازی عتبات انجام گرفت و گچ کاری، سنگ کاری و کاشی کار جزو این برنامه ها می باشد.

افضلی توسعه حرمین را از برنامه های بلند مدت ستاد بازسازی عتبات عالیات عنوان کرد و گفت: گل سر سبد پروژه های ستاد بازسازی عتبات عالیات احداث صحن حضرت زهرا(س) در ۲۱۸ هزار متر مربع است که ۱۰۰ هزار متر مربع از این صحن زیارتی و مابقی به صورت خدماتی از جمله احداث کتابخانه و بخش های بهداشت و درمان بوده است.

وی به جذب مشارکتهای مردمی نقدی در بحث اجرای طرح های عمرانی ستاد عتبات در کشور عراق اشاره کرد و گفت: مشارکت های نقدی برای طرح های اهداف مقدسه در کشور عراق را مردم ولایتمدار ایران نذر می کنند و عمده مشارکت های مردمی توسط افراد کم در آمد و از قشر متوسطه جامعه می باشد و افراد خاص هم به طور متفرقه جمع آوری می کنند.

معاون جذب و مشارکت‌های مردمی ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت: تعهدات کل کشور طی سال گذشته را برای بازسازی عتبات عالیات ۱۲۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: ۸۰ تا ۹۰ میلیارد تومان از این میزان جمع آوری و محقق شده و سالجاری و با توجه به وضعیت معیشت افراد ۱۱۲ میلیارد تومان برای بازسازی عتبات عالیات در سال جاری تعهد شده که امیدواریم تا پایان سال محقق شود.

افضلی با اشاره به جمع آوری کمک های غیر نقدی مردم برای ارسال به موکب های مستقر در عتبات عالیات در اربعین، افزود: مردم می توانند کمک های غیر نقدی خود را به ستاد بازسازی عتبات عالیات که مسئولیت اسکان، تغذیه و جمع آوری نذورات را بر عهده دارد، ارسال کنند.

وی ادامه داد: حساب 1040 برای جمع آوری نذورات مردم برای برگزاری مراسم اربعین پیش بینی شده است و مردم می توانند از این طریق کمک های نقدی خود را واریز کنند.

معاون جذب و مشارکت‌های مردمی ستاد بازسازی عتبات عالیات همکاری عراقی ها را در ورود زائران به عراق مطلوب ارزیابی کرد و گفت: طی سال های اخیر با توجه به اجرای پروژه های مختلف از سوی ایرانی ها در عراق، مردم این کشور میزبان خوبی برای ایرانی ها داشتند.

افضلی افزود: مردم ولایی ایران برای دادن اقلام و کالا به ستاد عتبات عالیات می توانند به ستاد عتبات عالیات استانها مراجعه کرده و کمک غیر نقدی خود را انجام بدهند.

وی افزود: ستاد عتبات عالیات مسئولیت تغذیه، اسکان و جمع آوری نذورات را در اربعین بر عهده دارد.