کاهش ذخایر آمریکا قیمت نفت را افزایش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نفت خام برنت در معاملات امروز بازارهای جهانی ۱۲ درصد افزایش داشت و به ۴۶.۰۹ دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که در معاملات دیروز، این قیمت با کاهش ۱.۳۸ تا ۲.۹ درصدی روبه‌رو بود.

قیمت نفت تگزاس اینترمدیت نیز تا ۵ سنت در هر بشکه افزایش یافت و بعد از پایین آمدن از نقطه اوج خود در ۴۵.۰۹ دلاری، به میزان ۴۴.۷۲ دلار در هر بشکه رسید.

اعضای کشورهای صادرکننده نفت اوپک امروز نیز به جلسه غیررسمی خود درباره اجرای طرح فریز نفتی ادامه می‌دهند و این ممکن است دوباره بر قیمت نفت تأثیر بگذارد. اعضای این گروه همچنین با کشورهای غیر عضو در حاشیه مجمع سه‌روزه بین‌المللی انرژی در الجزایر دیدار خواهند داشت.

نفت خام در روز سه‌شنبه بعدازاینکه ایران پیشنهاد عربستان سعودی برای محدود کردن تولید نفت خود را نپذیرفت کاهش پیدا کرد و امید بازار برای رسیدن به اجماع در جهت تثبیت قیمت نفت را از بین برد. بازار بااین‌حال در حال رسیدن به این نتیجه است که گفت‌وگوهای صورت گرفته در این نشست می‌تواند راه برای توافق در نشست رسمی اوپک در ۳۰ نوامبر که در وین برگزار می‌شود را باز کند. «ویان لای» تحلیلگر نفتی در ملبورن دراین‌باره گفت: «معتقدم تولیدکنندگان اوپک به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توانند تولیدات نفتی خود را به‌صورت نامحدودی گسترش دهند – تولیدکنندگان اوپک در حال رسیدن به حداکثر ظرفیتشان هستند- بنابراین امکان رسیدن به توافق وجود دارد.

توافق در ماه نوامبر می‌تواند افزایش قیمت کوتاه‌مدتی را در بازار نفت با خود به همراه داشته باشد. «لای» بااین‌حال معتقد است که میزان حمایت از این تصمیم به میزان سطح خروجی تعیین‌شده توسط اوپک مربوط می‌شود. این تحلیلگر مسائل نفتی در ادامه خاطرنشان کرد: «انتظار ما این است که قیمت‌ها در محدوده ۵۰ دلار باقی خواهد ماند.»

«لای» گفت: «سرمایه‌گذاران تا حد زیادی به اینکه اعضای اوپک در اجلاس الجزایر به توافق نمی‌رسند اطمینان کرده‌اند و به همین دلیل برای تخمین قیمت بعدی نفت رو به اطلاعات رسمی مدیریت اطلاعات در وزارت انرژی ایالات‌متحده آورده‌اند که قرار است امروز منتشر شود.

قیمت‌ها می‌تواند با توجه به اطلاعات و داده‌های ارائه‌شده توسط ایالات‌متحده با افزایش مواجه شود. این قیمت‌ها می‌تواند افزایش پیدا کند اما به بیشتر از روز گذشته نمی‌رسد.

داده‌ها از گروه صنعتی موسسه نفت آمریکا نشان می‌دهد که ذخایر نفت خام آمریکا ۷۵۲ هزار بشکه در هفته منتهی به ۲۳ سپتامبر کاهش داشته و به ۵۰۶.۴ میلیون بشکه رسیده است.