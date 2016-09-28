عربستان مستثنی شدن ایران از طرح فریز نفتی را پذیرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه وزیر نفت دیروز با تاکید بر اینکه افزایش تولید نفت ایران متوقف نخواهد شد، گفت: به زودی ظرفیت تولید روزانه نفت ایران به ۴ میلیون بشکه در روز افزایش می یابد.

با گذشت چند ساعت از این اظهارنظر وزیر نفت ایران، وزیر انرژی عربستان هم مستثنی شدن ایران از اجرای طرح فریز نفتی را پذیرفت تا یک گام بلند برای اجرای این طرخ برداشته شود.

«خالد الفالح» وزیر نفت عربستان سعودی در حاشیه برگزاری پانزدهمین نشست مجمع بین‌المللی انرژی در الجزایر در گفتگو با بلومبرگ از آمادگی عربستان برای پذیرش مستثنی شدن ایران از برنامه محدودیت عرضه نفت، خبر داد.

به عبارت دیگر خالد الفالح وزیر انرژی عربستان بر خلاف نشست‌های پیشین اوپک، موضعی منعطف‌تر نسبت به صنعت نفت ایران اتخاذ کرد و تاکید کرده است: ایران، لیبی و نیجریه باید بتوانند با حداکثر ظرفیت معقول خود تولید کنند.

وی پس از دیدار دو جانبه با بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، که به وساطت روسیه برگزار شده بود، گفت: شکاف میان کشورهای عضو اوپک درباره سطح مطلوب برای تثبیت عرضه نفت، کمتر می‌شود؛ دیدگاه‌ها در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند.

در همین حال سیدمحمدعلی خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک دیروز در گفتگو با مهر با بیان اینکه نشانه‌هایی از توافق ایران و عربستان بر سر فریز نفتی وجود دارد، گفته بود: احتمال دارد اوپک فردا نشست فوق‌العاده در الجزیره برگزار کند.