۱۰ هزار واحد تولیدی موفق به دریافت تسهیلات دولتی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی یزدانی ظهر چهارشنبه در بازدید از واحد های تولیدی احیاء شده در شهرک های صنعتی قزوین اظهار داشت: طرح بهین یاب در راستای حمایت از اقتصاد مقاومتی در کشور اجرایی شده و تاکنون نیز تعداد زیادی از صنایع با استفاده از تسهیلات این طرح توانسته اند دوباره به چرخه فعالیت باز گردند.

وی افزود: حمایت از سرمایه گذاران در حال حاضر جزو مهم ترین برنامه های ماست از این رو با برنامه های انجام شده سیاست های حمایتی از صنعت گران در دستور کار قرار گرفته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: از این رو با هماهنگی های انجام شده در بیش از ۵۰۰ شهرک صنعتی در کشور افزایش قیمت زمین اتفاق نیافتاده است.

یزدانی با اشاره به فعالیت بیش از ۷۷۸ شهرک صنعتی در کشور گفت: در حال حاضر ۹۵۰ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در کشور وجود دارد که ۷۷۸ مورد آنها فعال بوده و کار واگذاری زمین به سرمایه گذاران در آنها انجام می شود.

وی تاکید کرد: بخشودگی جرایم مرتبط با قرار داد با سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی نیز از دیگر برنامه های حمایتی است که تاکنون بیش از ۹۰ درصد آن بخشیده شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با اجرای سیاست های حمایتی از صنعتگران و تولید کنندگان در بخش های مختلف نزدیک به ۲ هزار و ۷۸۲ واحد تولیدی مستفر در شهرک ها و نواحی صنعتی به چرخه تولید بازگشته اند.

یزدانی خاطر نشان کرد: با سیاست های تشویقی اجرا شده در کشور در پی روان سازی فعالیت های واگذاری زمین در شهرک های صنعتی و سهولت دریافت مجوز های لازم هستیم.

وی گفت: تا روز پنجم مهرماه امسال 10 هزار واحد موفق به دریافت تسهیلات دولتی شدند که 4700 واحد از طریق سیستم بهین یاب و 5300 واحد با مراجعه مستقیم موفق به دریافت این تسهیلات شدند.