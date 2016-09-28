به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسکندر مومنی ظهر امروز در دیدار با وابستگان نظامی و افسران رابط پلیس کشورهای مستقر در تهران اظهار داشت: همه ساله در جمهوری اسلامی ایران به مناسبت بزرگداشت پلیس، هفته ای در مهرماه تحت عنوان هفته نیروی انتظامی نام گذاری شده که در این هفته، ناجا با تلاش مضاعف اقدام به معرفی فعالیت ها و خدمات خود به مردم و جامعه می کند. که این امر مبین اهداف اصلی، آسایش مدنی، نظم و وفاق اجتماعی برای نیل به سطوح عالی امنیت اجتماعی است.

وی افزود: امسال هفته نیروی انتظامی با شعار «همه با هم برای امنیت و آرامش» از ۹ الی ۱۵ مهرماه آغاز و یگان های تخصصی ناجا از فرصت به وجود آمده در راستای معرفی قابلیت ها و توانمندی های پلیس و نیز تعامل با مردم، نهادها و سازمان های گوناگون اقدامات لازم را در سطوح مختلف انجام می دهند.

مشارکت مردمی در امنیت یکی از مصادیق مشارکت بر توسعه ملی

جانشین فرمانده ناجا، امنیت و احساس امنیت را یکی از حیاتی ترین نیازهای انسان در زندگی اجتماعی نام برد و گفت: این امر یک واقعیت عینی و ذهنی در حیات اجتماعی افراد محسوب می شود و پیشرفت و تکامل اجتماعی افراد را در جامعه فراهم می آورد. بر این اساس روابط اجتماعی شکل گرفته و زمینه مساعد برای شکوفایی استعدادها و خلاقیت های انسانی فراهم می شود و از سوی دیگر نظم و امنیت پایدار از مبانی مهم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... است.

سردار مومنی مشارکت مردمی در امنیت را یکی از مصادیق مشارکت بر توسعه ملی نام برد و افزود: رویکرد اجتماعی پلیس بر اساس مشارکت و همکاری بین پلیس و مردم استوار است تا از این طریق برای حل معضلات امنیت عمومی و کاهش جرایم و بی نظمی همکاری کنند. این رویکرد به موضوع مشارکت عمومی و علاقه مندی بین جامعه و پلیس می پردازد و سازمان های دولتی و خصوصی را به همکاری می خواند.

وی تصریح کرد: اهتمام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به مقوله مشارکت مردمی نیز نشان از باور مسئولان این نهاد به اهمیت و همیاری مردمی و مأموریت پلیس دارد.

سردار مومنی خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی همه ساله با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح برنامه هایی برای وابستگان نظامی و افسران رابط پلیس کشورهای خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران به منظور توسعه همکاری های فی مابین و آشنایی با امکانات قابلیت ها و توانمندی های نیروی انتظامی تنظیم و اجرا می کند.

وی خطاب به وابستگان نظامی و افسران رابط پلیس کشورهای خارجی مقیم ایران گفت: حضور شما به عنوان نماینده کشورتان در عرصه نظامی، دفاعی و امنیتی در برنامه های گرامی داشت هفته ناجا است، همچنین شرکت در مراسم افتتاحیه بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات پلیسی، ایمنی و امنیتی ( IPAS۲۰۰۱۶ ) از برنامه دیگری که در ۲۶ مهرماه در مصلی تهران برگزار می شود.

جانشین ناجا به گسترش جرایم در سطح جهان خصوصا جرایم تروریستی، سایبری و سازمان یافته در دنیای امروز اشاره کرد و گفت: مبارزه با این جرایم نیاز به همکاری های پلیسی – قضائی و دیپلماتیک کشورها با یکدیگر را بیش از پیش نمایان می کند و امنیت جهانی جزء با همکاری کشورها با یکدیگر به دست نمی آید.

مومنی به جنبه فرا مرزی جرایمی نظیر تروریست، قاچاق مواد مخدر، خشنونت، مهاجرت غیرقانونی، جرایم سایبری، مالی و پولشویی، شبکه های جرایم سازمان یافته و قاچاق انسان اشاره کرد و افزود: بدیهی است هیچ کشوری مگر در سایه همکاری بین المللی جهت نیل به یک هدف مشترک جهانی و قادر به حمایت از شهروندان خود نیست .

مومنی ادامه داد: هر کشوری که تصور کند به تنهایی قادر به مقابله با تهدیدات در کشور خود است یا از تهدیداتی که امروز در برخی مناطق گریبانگیر برخی کشورها شده، دور از مناطق تهدید است ؛ یقینا مرتکب اشتباه شده زیرا امروز تهدیدات جهانی شده و بهترین راهکار برای مقابله با آنها همکاری های صادقانه و مستمر کشورها با یکدیگر خواهد بود.

این مقام عالی انتظامی کشور خاطر نشان کرد: پلیس جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر با افزایش تعاملات و ارتباطات خود در عرصه های دو جانبه منطقه ای و بین المللی، در مجامع و رویدادهای پلیسی جهان حضوری فعال داشته و در صدد است با همکاری خود با پلیس کشورها و سازمان های بین المللی به ایجاد و برقراری امنیت جهانی کمک کند که می توان به اعزام تیم حرفه ای از افسران پلیس در مسابقات المپیک جهانی در کشور برزیل اشاره کرد که بنا به درخواست همکاری سازمان اینترپل و پلیس برزیل در راستای مشارکت در تأمین امنیت مسابقات انجام شده بود؛ پلیس ایران همواره بر مشارکت در این گونه رویدادها اعلام آمادگی می کند.

جانشین ناجا خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری با ایجاد زیرساخت های اساسی و انجام اقدامات کنترلی و مراقبتی به خصوص در حوزه عملیاتی مرزبانی، مبارزه با تروریست، قاچاق مواد مخدر و جرایم سایبری توفیقات بسیاری را به دست آورده که یکی از اقدامات موفق این پلیس مبارزه موثر و همه جانبه با معضل قاچاق و ترانزیت قاچاق مواد مخدر به خصوص از مرزهای شرقی است.

سردار مومنی قاچاق مواد مخدر در اقصی نقاط جهان را یکی از معضلات دنیای امروز نام برد و گفت: این پدیده شوم به عنوان یکی از تهدیدات اصلی است که باعث نگرانی عمیق تمام کشورها شده است. جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا واقع شده که این منطقه دارای میزان بالای کشت و تولید خشخاش است و به تبع آن تقاضای روبه رشد مصرف مواد مخدر در کشورهای غربی باعث تحمیل مشکلات و تبعات زیانبار آن به این منطقه شده است.

جانشین فرمانده ناجا تصریح کرد: پلیس جمهوری اسلامی ایران با تمام توان و با تخصیص نیرو و امکانات ویژه ای در طول سالیان طولانی با قاچاق مواد مخدر به مقابله پرداخته به گونه ای که تاکنون قریب به ۳ هزار و ۸۰۰ مأمور پلیس شهید و حدود ۱۲ هزار نفر مجروح شده اند.

سردار مومنی با بیان اینکه مبارزه جدی، پایدار و مستمر با معضل مواد مخدر در ابعاد نرم افزاری و سخت افزاری آن هم در حوزه بین الملل مستلزم صرف هزینه های هنگفت مادی و معنوی است، گفت: خوشبختانه پلیس ایران با وجود تحمل ظلم های ناعادلانه ناشی از تحریم توانسته اقدامات و توفیقات قابل توجه و مسئولانه ای را انجام دهد که نتایج و آثار مطلوب آن شامل تمامی ملل جهان از جمله تحمیل کنندگان سیاست های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران شده است؛ کنترل مبادی ورودی و خروجی مرزی، ایجاد کانال، احداث دیوار، به کارگیری ابزارهای کنترل و رصد مرز و ... در مرزهای جمهوری اسلامی ایران تنها گوشه ای از اقدامات انجام شده در این خصوص است.

وی خطاب به وابستگان نظامی و افسران رابط پلیس کشورهای دوست گفت: شما می توانید نمایندگان فعالی برای کشورتان در برقراری روابط پلیسی میان کشور متبوع خود و پلیس ایران باشید و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از پیشنهادهای شما در این زمینه استقبال می کند.

سردار مومنی از آمادگی پلیس ایران برای ایجاد و گسترش همکاری های پلیسی با کشورهای جهان خبر داد و گفت: نیروی انتظامی با امکانات و توانمندی های فراوان در زمینه های مختلف در موضوعات تخصصی آماده همکاری با کشورها با استفاده حداکثری از ظرفیت و توان وابستگان نظامی و افسران رابط پلیس کشورها مستقر در ایران است.