نرخ سکه و ارز در بازار منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در بازار آزاد امروز(چهارشنبه) تهران، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با نرخ یک میلیون و ۱۱۳ هزار تومان، طرح جدید با قیمت یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان، نیم سکه با قیمت ۵۶۴ هزار تومان، ربع سکه با قیمت ۲۹۴ هزار تومان و سکه یک گرمی با قیمت ۱۸۵ هزار تومان معامله شد.
همچنین قیمت هراونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۲۶ دلار و نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران ۱۱۳ هزار و ۷۶۴ تومان بود.
هر دلار در بازار آزاد امروز تهران ۳۵۷۸ تومان، یورو ۴۰۲۶ تومان، پوند ۴۶۸۵ تومان، درهم امارات ۹۷۸ تومان و لیر ترکیه ۱۲۱۷ تومان معامله شد.
|نوع سکه/ ارز
|قیمت
|سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم
|یک میلیون و ۱۱۳ هزار تومان
|سکه تمام بهار آزادی طرح جدید
|یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان
|نیم سکه
|۵۶۴ هزار تومان
|ربع سکه
|۲۹۴ هزار تومان
|سکه یک گرمی
|۱۸۵ هزار تومان
|هر اونس طلا در بازارهای جهانی
|۱۳۲۶ دلار
|هر گرم طلای ۱۸ عیار
|۱۱۳ هزار و ۷۶۴ تومان
|دلار
|۳۵۷۸ تومان
|یورو
|۴۰۲۶ تومان
|پوند
|۴۶۸۵ تومان
|درهم امارات
|۹۷۸ تومان
|لیر ترکیه
|۱۲۱۷ تومان
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