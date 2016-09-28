نرخ سکه و ارز در بازار منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در بازار آزاد امروز(چهارشنبه) تهران، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با نرخ یک میلیون و ۱۱۳ هزار تومان، طرح جدید با قیمت یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان، نیم سکه با قیمت ۵۶۴ هزار تومان، ربع سکه با قیمت ۲۹۴ هزار تومان و سکه یک گرمی با قیمت ۱۸۵ هزار تومان معامله شد.

همچنین قیمت هراونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۲۶ دلار و نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران ۱۱۳ هزار و ۷۶۴ تومان بود.

هر دلار در بازار آزاد امروز تهران ۳۵۷۸ تومان، یورو ۴۰۲۶ تومان، پوند ۴۶۸۵ تومان، درهم امارات ۹۷۸ تومان و لیر ترکیه ۱۲۱۷ تومان معامله شد.