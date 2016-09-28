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۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۴

نرخ سکه و ارز در بازار منتشر شد

نرخ سکه و ارز در بازار منتشر شد

قیمت امروز سکه و ارز در بازار آزاد منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در بازار آزاد امروز(چهارشنبه) تهران، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با نرخ یک میلیون و ۱۱۳ هزار تومان، طرح جدید با قیمت یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان، نیم سکه با قیمت ۵۶۴ هزار تومان، ربع سکه با قیمت ۲۹۴ هزار تومان و سکه یک گرمی با قیمت ۱۸۵ هزار تومان معامله شد.

همچنین قیمت هراونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۲۶ دلار و نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران ۱۱۳ هزار و ۷۶۴ تومان بود.

هر دلار در بازار آزاد امروز تهران ۳۵۷۸ تومان، یورو ۴۰۲۶ تومان، پوند ۴۶۸۵ تومان، درهم امارات ۹۷۸ تومان و لیر ترکیه ۱۲۱۷ تومان معامله شد.

جدول قیمت سکه و ارز در بازار آزاد امروز تهران
نوع سکه/ ارز قیمت
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۱۳ هزار تومان
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان
نیم سکه ۵۶۴ هزار تومان
ربع سکه ۲۹۴ هزار تومان
سکه یک گرمی ۱۸۵ هزار تومان
هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۲۶ دلار
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ هزار و ۷۶۴ تومان
دلار ۳۵۷۸ تومان
یورو ۴۰۲۶ تومان
پوند ۴۶۸۵ تومان
درهم امارات ۹۷۸ تومان
لیر ترکیه ۱۲۱۷ تومان
کد مطلب 3781838

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