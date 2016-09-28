به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، نخست وزیر عراق از درخواست خود از رئیس جمهور آمریکا برای افزایش تعداد مستشاران نظامی آمریکایی در عراق خبر داد.

بر اساس این گزارش «حیدرالعبادی» نخست وزیر عراق در سخنانی اظهار داشت: برای افزایش آمادگی ها به منظور نابودی گروه تروریستی داعش و آزادسازی شهر موصل از کنترل تروریست ها، از «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا درخواست کردم که شمار مستشاران نظامی آمریکا در عراق را افزایش دهد.

وی در ادامه سخنان خود در همین زمینه تصریح کرد: مستشاران نظامی آمریکا در چارچوب ائتلاف بین المللی برای پشتیبانی از نیروهای امنیتی عراق در نبرد قریب الوقوع آزادسازی موصل فعالیت خواهند کرد؛ اوباما با این درخواست ما موافقت کرد.

نخست وزیر عراق تاکید کرد: تعداد این مستشاران پس از آزادسازی موصل کاهش خواهد یافت و نقش آنها نیز رزمی و عملیاتی نیست بلکه فقط به نیروهای عراق آموزش می دهند.

گفتنی است نخست وزیر عراق پیش از این در سخنانی در خصوص نبرد موصل تصریح کرده بود: زمان آغاز نبرد موصل را پس از اطمینان از آمادگی کامل نیروهای خودمان مشخص و اعلام خواهیم کرد.