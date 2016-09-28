برگزاری ۱۵۰ عنوان برنامه همزمان با هفته ناجا در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاجی محمد مهدیان‌نسب ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، مردم را بزرگترین سرمایه اجتماعی این مجموعه برشمرد و از برگزاری ۱۵۰ عنوان برنامه فرهنگی، ورزشی، خانوادگی و خدماتی در هفته ناجا خبر داد و گفت: شعار این هفته «همه با هم برای امنیت و آرامش» انتخاب شده است.

فرمانده انتظامی استان همدان عنوان روز اول این هفته را «جامعه ایمانی، ارزش‌های اسلامی و عزت حسینی» اعلام کرد و گفت: برگزاری همایش بزرگ پیاده‌روی، حضور در نمازجمعه همدان و ارائه برنامه مشاوره‌ای و پزشکی به نمازگزاران از جمله برنامه های این هفته است.

مهدیان‌نسب مسیر همایش پیاده‌روی خانوادگی را از میدان قائم (عج) تا تپه عباس‌آباد همدان عنوان کرد و گفت: ۲ دستگاه خودرو، ۸ دستگاه تردمیل و جوایز ارزنده دیگری برای این برنامه تدارک دیده شده است.

وی عنوان دومین روز از هفته ناجا را «پلیس و حرفه‌گرایی، دانش‌بنیان و کارآمدی» ذکر کرد و با بیان اینکه برگزاری صبحگاه مشترک نیروهای مسلح، دیدار با مردم و پاسخگویی به مطالبات مردم، سرکشی به خانواده شهدا، برگزاری همایش «پلیس‌یاران محرم» و برپایی نمایشگاه شهرک ترافیک برای این روز مدنظر است، گفت: سومین روز این هفته نیز عنوان «پلیس، قانون‌گرایی، مشارکت عمومی و انضباط اجتماعی» را به خود اختصاص داده است.

مهدیان نسب برگزاری جشن «مهر و دانش» در مدارس، نواختن زنگ انضباط، برگزاری همایش «همیاران پلیس»، برپایی نمایشگاه عفاف و حجاب و رونمایی از طرح تحقیقاتی حجاب و عفاف را از دیگر برنامه های درنظر گرفته شده برشمرد.

فرمانده انتظامی استان همدان بااشاره به اینکه عنوان روز چهارم هفته ناجا «آموزش همگانی، اعتماد مردمی و امنیت پایدار» نامگذاری شده است، افزود: در این روز همایش «طلایه‌داران فرهنگ ترافیک» برگزار و از ۲ کتاب رونمایی و نشست علمی ـ تخصصی با اساتید استان برپا خواهد شد.

وی عنوان روز پنجم هفته ناجا را «پلیس، پیشگیری اجتماعی، اقتدار، توانمندی و آرامش عمومی» ذکر کرد و گفت: تجلیل از منضبط‌ترین رانندگان، برگزاری همایش اصناف، دیدار با ائمه جمعه، برگزاری صبحگاه مشترک و افتتاح ۵ پروژه عمرانی نیز در این روز برنامه ریزی شده است.

فرمانده انتظامی استان همدان برنامه‌های روز ششم هفته ناجا را با شعار «پلیس، مردمداری، رأفت و مهربانی، سرمایه اجتماعی و ولایتمداری»، دیدار با امام جمعه، نشست پلیس با شوراها و معتمدان محلی، همایش پلیس و مسؤولان قضایی استان دانست.

وی شعار روز هفتم را «پلیس، فضائل اخلاقی، ایثارگری، جهاد و شهادت» ذکر کرد و گفت: برگزاری همایش دوچرخه‌سواری و کوهپیمایی، رونمایی از تمبر یادبود شهدای شاخص ناجا و سایر برنامه ها نیز در این روز برگزار می‌شود.