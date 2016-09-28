فضای کشور را نباید از هم اکنون انتخاباتی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی علی عسکری رییس سازمان صدا و سیما در نشست سراسری با مدیران رسانه ملی که چهارشنبه ۷ مهر برگزار شد، ضمن تبیین منشور رسانه ملی مبتنی بر راهبردهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: در تولید و مهندسی پیام باید عمق بخشی به برنامه ها، منابع ملی، وحدت و انسجام ملی، تعمیق ایمان، ارزش های انقلاب، شناخت مخاطب، جذابیت و هنرمندانه بودن پیام مدنظر قرار بگیرد و با ایجاد پنجره های جدید ارتباط با مخاطبان ضریب نفوذ کمی رادیو و تلویزیون را ارتقا دهیم.
وی افزود: کلیدواژه افزایش ضریب نفوذ مخاطب عمقبخشی به برنامهها با مطالعات بیشتر و درک عمیق مفاهیم و تولید برنامههای عالمانه است.
عسکری با تاکید بر ضرورت افزایش توان مهندسی و مدیریت پیام به نحو کارآمد و اثربخش در تمام زنجیره و حلقههای آن در رسانه ملی اظهار داشت: فناوری درک چرخه حیاتی تولید محتوا بحث مهمی است که اجرای درست آن نیازمند برنامه ریزی مناسب و دقیق است.
وی با اشاره به هژمونی رسانه های غربی در مقابله با ارزشهای اسلامی، افزود: امروز رسانههای غربی تالار گفتوگویی به وسعت جهان برای تبلیغ نفوذ استکبار گستردهاند که باید برای مقابله با فضای ایجاد شده توسط رسانه های استکباری تلاش کرد.
رییس صداوسیما ارتقا و تعمیق معرفت و ایمان روشنبینانه و اخلاق فاضله و رفتار دینی خالصانه در جامعه و لزوم توجه رسانه به ترویج هویت و سبک زندگی اسلامی- ایرانی را از مهم ترین موضوعات مورد توجه رسانه برشمرد و گفت: افتخار رسانه ملی این است که متعلق به انقلاب و نظام اسلامی است و اسلامی را تبلیغ میکند که متکی بر روشنبینی و عقلانیت است نه اسلامی خرافی، متحجر و سطحی نگر که به ظواهر و پوسته اکتفا میکند.
وی در ادامه تاکید کرد: باید برای آموزش دین، اخلاق و سبک زندگی برنامه ریزی کرد و انتظار می رود همه مدیران و برنامه سازان برای حفظ ارزش های انقلاب اسلامی که حاصل از جان گذشتگی و ایثار هزاران شهید، جانباز و رزمنده است از هیچ تلاشی دریغ نکنند.
رییس رسانه ملی به ضرورت برنامه سازی بلند مدت برای معرفی اسلام حقیقی اشاره و تصریح کرد: آرایش رسانه ای دشمن، دین و بنیاد خانواده را هدف گرفته است و رسانه ملی درمقابل این تهاجم فرهنگی باید سبک زندگی ایرانی - اسلامی را بخوبی معرفی کند و در این مسیر از مسجد و مدرسه این دو پایگاه تربیتی و انسان ساز نباید غافل شد.
عسکری با تاکید بر توجه به گسترش و تعمیق شناخت و باور عمومی به ارزشها و بنیانهای فکری انقلاب و نظام اسلامی و ولایت فقیه در تولید برنامه های تلویزیونی ورادیویی تصریح کرد: تولیدات رسانه ملی باید بتواند با ایجاد مصونیت در جامعه در قبال تاثیرپذیری از موج مخرب تهاجم فرهنگی و فکری که ماهیت اصلی آن همان جنگ رسانهای دشمن است مقابله کند.
رییس سازمان صداوسیما، با بیان اینکه نباید گرفتار سیاه نمایی شویم، نشان دادن کارآمدی و خدمات نظام را از دیگر وظایف صدا و سیما دانست و گفت: اقدامات و خدمات دولت ها در واقع خدمات و کارآمدی نظام اسلامی است، بنابراین با پوشش اخبار اقدامات و عملکرد دولت و قوای دیگر ضمن نقد منصفانه به مشکلات، باید فضای امید و نشاط را ترویج کنیم.
عسکری بر ایجاد انگیزه ملی، همگرایی و انسجام عمومی برای افزایش اقتدار و امنیت ملی تاکید و اظهار کرد: امنیت امروز ما مرهون از خودگذشتگی و حضور مقتدرانه نیروهای مسلح در طول دوران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی است که باید ضمن معرفی ابعاد مختلف آن برای مردم، قدردان این از خود گذشتگیها باشیم.
رییس رسانه ملی با اشاره به نقش رسانه ملی در بسیج عمومی و هدایت آحاد ملت و سازمانها و دستگاهها برای پیشبرد سیاستهای کلان نظام، خاطرنشان کرد: نقش سازمان صداوسیما در بسیج عمومی بسیار موثر است و لذا دشمن درصدد است این توانایی رسانه ملی را تضعیف کند.
وی گفتمان نهضت نرمافزاری و تولید علم و فناوری را حاصل حمایتها و تاکیدات مقام معظم رهبری دانست و گفت: امروز هزاران شرکت دانش بنیان داریم که در طراز جهانی کار میکنند که رسانه ملی باید در ترویج و تبیین این گفتمان به شیوه ای درست و علمی برنامه ریزی کند.
رئیس صداوسیما در ادامه سخنان خود ضمن تشریح مراحل چرخه مهندسی و مدیریت پیام بر ضرورت توجه به این چرخه در تولید محتواهای رسانهای تاکید کرد.
عسکری با بیان اینکه باید با تشخیص زمینههای اجتماعی، عایقهای ذهنی مخاطبان را شناخت، اظهار داشت: دشمنان با ایجاد عایقهای ذهنی، تحلیل مخاطبان را عوض میکنند و ما باید با تحقیق و پژوهش روی این عایقهای ذهنی کار کنیم و راهکارهای مقابله با آن را بشناسیم.
وی سپس با اشاره به فرا رسیدن ایام محرم و اقدامات صداوسیما در این زمینه از مدیران و برنامهسازان خواست با نظارت دقیق بر تولید محتوای برنامههای مناسبتی در این ایام به تبیین نقش قیام امام حسین (ع) در شکل گیری انقلاب اسلامی بپردازند و سخنرانان نیز با طرح موضوعات عالی به صورت موجز و موثر معارف اهل بیت (ع) را برای مخاطبان بازگو کنند.
وی همچنین بر پخش تصاویر فاخر و ارزشمند از عزادایها و مراسم این ایام تاکید کرد.
رئیس سازمان صداوسیما در ادامه با اشاره به انتخابات سال آینده گفت: فضای کشور را نباید از هم اکنون انتخاباتی کرد تا فرصت برای خدمت به مردم دستخوش رقابت های سیاسی نشود.
ضرورت نگاه جدی و علمی برنامهسازان به موضوع آسیبهای اجتماعی
در ادامه این نشست، مرتضی میرباقری معاون رئیس سازمان در امور سیما نیز در سخنانی با اشاره به آسیبهای اجتماعی و مشکلات موجود در جامعه گفت: توجه به این مشکلات و شناخت دقیق ریشهها و عوامل شکلگیری آن میتواند راهگشای برنامهریزان و مدیران در سطوح مختلف کشور باشد.
وی با تأکید بر اینکه باید در برنامهسازیها موضوع آسیبهای اجتماعی را در اولویت کاری قرار داد، اظهار کرد: امروز نظام جمهوری اسلامی ایران، کشوری قوی، مقتدر با شاکلهای از هویت انقلابی، ملی و دینی بسیار خوب در سطح منطقه و جهان است.
وی ادامه داد: اما این کشور قدرتمند در بدنه خود با مشکلاتی روبروست که باید با مدیریت صحیح و برنامهریزی دقیق و علمی این مشکلات برطرف شود.
معاون سیما همچنین با بیان این مطلب که مطرح کردن آسیبها و پدیدههای اجتماعی باید علمی، کارشناسانه و فراجناحی باشد، گفت: صداوسیما باید در طرح مسائل و موضوعات اجتماعی جامعه هوشمندانه، روشنفکرانه و مطالبهگرانه برخورد کند و پی گیری مطالبات مردم از اولویتهای رسانه ملی است.
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