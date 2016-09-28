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۷ مهر ۱۳۹۵، ۲۱:۵۱

رییس صدا و سیما مطرح کرد:

فضای کشور را نباید از هم اکنون انتخاباتی کرد

فضای کشور را نباید از هم اکنون انتخاباتی کرد

رییس رسانه ملی در نخستین نشست سراسری با مدیران رسانه ملی عنوان کرد که فضای کشور را نباید از هم اکنون انتخاباتی کرد تا فرصت برای خدمت به مردم دستخوش رقابت های سیاسی نشود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی علی عسکری رییس سازمان صدا و سیما در نشست سراسری با مدیران رسانه ملی که چهارشنبه ۷ مهر برگزار شد، ضمن تبیین منشور رسانه ملی مبتنی بر راهبردهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: در تولید و مهندسی پیام باید عمق بخشی به برنامه ها، منابع ملی، وحدت و انسجام ملی، تعمیق ایمان، ارزش های انقلاب، شناخت مخاطب، جذابیت و هنرمندانه بودن پیام مدنظر قرار بگیرد و با ایجاد پنجره های جدید ارتباط با مخاطبان ضریب نفوذ کمی رادیو و تلویزیون را ارتقا دهیم.

وی افزود: کلیدواژه افزایش ضریب نفوذ مخاطب عمق‌بخشی به برنامه‌ها با مطالعات بیشتر و درک عمیق مفاهیم و تولید برنامه‌های عالمانه‌ است.

عسکری با تاکید بر ضرورت افزایش توان مهندسی و مدیریت پیام به نحو کارآمد و اثربخش در تمام زنجیره و حلقه‌های آن در رسانه ملی  اظهار داشت: فناوری درک چرخه حیاتی تولید محتوا بحث مهمی است که اجرای درست آن نیازمند برنامه ریزی مناسب و دقیق است.

وی با اشاره به هژمونی رسانه های غربی در مقابله با ارزش‌های اسلامی، افزود: امروز رسانه‌های غربی تالار گفت‌وگویی به وسعت جهان برای تبلیغ نفوذ استکبار گسترده‌اند که باید برای مقابله با فضای ایجاد شده توسط رسانه های استکباری تلاش کرد.

رییس صداوسیما ارتقا و تعمیق معرفت و ایمان روشن‌بینانه و اخلاق فاضله و رفتار دینی خالصانه در جامعه و لزوم توجه رسانه به ترویج هویت و سبک زندگی اسلامی- ایرانی را از مهم ترین موضوعات مورد توجه رسانه برشمرد و گفت: افتخار رسانه ملی این است که متعلق به انقلاب و نظام اسلامی است و اسلامی را تبلیغ می‌کند که متکی بر روشن‌بینی و عقلانیت است نه اسلامی خرافی، متحجر و سطحی نگر که به ظواهر و پوسته اکتفا می‌کند.

وی در ادامه تاکید کرد: باید برای آموزش دین، اخلاق و سبک زندگی برنامه ریزی کرد و انتظار می رود همه مدیران و برنامه سازان برای حفظ ارزش های انقلاب اسلامی که حاصل از جان گذشتگی و ایثار هزاران شهید، جانباز و رزمنده است  از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

رییس رسانه ملی به ضرورت برنامه سازی بلند مدت برای معرفی اسلام حقیقی اشاره و تصریح کرد: آرایش رسانه ای دشمن، دین و بنیاد خانواده را هدف گرفته است و رسانه ملی درمقابل این تهاجم فرهنگی باید سبک زندگی ایرانی - اسلامی را بخوبی معرفی کند و در این مسیر از مسجد و مدرسه این دو پایگاه تربیتی و انسان ساز نباید غافل شد.

عسکری با تاکید بر توجه به گسترش و تعمیق شناخت و باور عمومی به ارزش‌ها و بنیان‌های فکری انقلاب و نظام اسلامی و ولایت فقیه در تولید برنامه های تلویزیونی ورادیویی تصریح کرد: تولیدات رسانه ملی باید بتواند با  ایجاد مصونیت در جامعه در قبال تاثیرپذیری از موج مخرب تهاجم فرهنگی و فکری که ماهیت اصلی آن همان جنگ رسانه‌ای دشمن است مقابله کند.

رییس سازمان صداوسیما، با بیان اینکه نباید گرفتار سیاه نمایی شویم، نشان دادن کارآمدی و خدمات نظام را از دیگر وظایف صدا و سیما دانست و گفت: اقدامات و خدمات دولت ها در واقع خدمات و کارآمدی نظام اسلامی است، بنابراین با پوشش اخبار اقدامات و عملکرد دولت و قوای دیگر ضمن نقد منصفانه به مشکلات، باید فضای امید و نشاط را ترویج کنیم.

عسکری بر ایجاد انگیزه ملی، همگرایی و انسجام عمومی برای افزایش اقتدار و امنیت ملی تاکید و اظهار کرد: امنیت امروز ما مرهون از خودگذشتگی و حضور مقتدرانه نیروهای مسلح در طول دوران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی است که باید ضمن معرفی ابعاد مختلف آن برای مردم، قدردان این از خود گذشتگی‌ها باشیم.

رییس رسانه ملی با اشاره به نقش رسانه ملی در بسیج عمومی و هدایت آحاد ملت و سازمان‌ها و دستگاه‌ها برای پیشبرد سیاست‌های کلان نظام، خاطرنشان کرد: نقش سازمان صداوسیما در بسیج عمومی بسیار موثر است و لذا دشمن درصدد است این توانایی رسانه ملی را تضعیف کند.

وی گفتمان نهضت نرم‌افزاری و تولید علم و فناوری را حاصل حمایت‌ها و تاکیدات مقام معظم رهبری دانست و گفت: امروز هزاران شرکت دانش بنیان داریم که در طراز جهانی کار می‌کنند که رسانه ملی باید در ترویج و تبیین این گفتمان به شیوه ای درست و علمی برنامه ریزی کند.  

رئیس صداوسیما در ادامه سخنان خود  ضمن تشریح مراحل چرخه مهندسی و مدیریت پیام بر ضرورت توجه به این چرخه در تولید محتواهای رسانه‌ای تاکید کرد.

عسکری با بیان اینکه باید با تشخیص زمینه‌های اجتماعی، عایق‌های ذهنی مخاطبان را شناخت، اظهار داشت: دشمنان با ایجاد عایق‌های ذهنی، تحلیل مخاطبان را عوض می‌کنند و ما باید با تحقیق و پژوهش روی این عایق‌های ذهنی کار کنیم و راهکارهای مقابله با آن را بشناسیم.

وی سپس با اشاره به فرا رسیدن ایام محرم و اقدامات صداوسیما در این زمینه از مدیران و برنامه‌سازان خواست با نظارت دقیق بر تولید محتوای برنامه‌های مناسبتی در این ایام به تبیین نقش قیام امام حسین (ع) در شکل گیری انقلاب اسلامی بپردازند و سخنرانان نیز با طرح موضوعات عالی به صورت موجز و موثر معارف اهل بیت (ع) را برای مخاطبان بازگو کنند.

وی همچنین بر پخش تصاویر فاخر و ارزشمند از عزادای‌ها و مراسم این ایام تاکید کرد.

رئیس سازمان صداوسیما در ادامه با اشاره به انتخابات سال آینده گفت: فضای کشور را نباید از هم اکنون انتخاباتی کرد تا فرصت برای خدمت به مردم دستخوش رقابت های سیاسی نشود.

ضرورت نگاه جدی و علمی برنامه‌سازان به موضوع آسیب‌های اجتماعی

در ادامه این نشست، مرتضی میرباقری معاون رئیس سازمان در امور سیما نیز در سخنانی  با اشاره به آسیب‌های اجتماعی و مشکلات موجود در جامعه گفت: توجه به این مشکلات و شناخت دقیق ریشه‌ها و عوامل شکل‌گیری آن می‌تواند راه‌گشای برنامه‌ریزان و مدیران در سطوح مختلف کشور باشد.

وی با تأکید بر اینکه باید در برنامه‌سازی‌ها موضوع آسیب‌های اجتماعی را در اولویت کاری قرار داد، اظهار کرد: امروز نظام جمهوری اسلامی ایران، کشوری قوی، مقتدر با شاکله‌ای از هویت انقلابی، ملی و دینی بسیار خوب در سطح منطقه و جهان است.

وی ادامه داد: اما این کشور قدرتمند در بدنه خود با مشکلاتی روبروست که باید با مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی دقیق و علمی این مشکلات برطرف شود.

معاون سیما همچنین با بیان این مطلب که مطرح کردن آسیب‌ها و پدیده‌های اجتماعی باید علمی، کارشناسانه و فراجناحی باشد، گفت: صداوسیما باید در طرح مسائل و موضوعات اجتماعی جامعه هوشمندانه، روشنفکرانه و مطالبه‌گرانه برخورد کند و پی گیری مطالبات مردم از اولویت‌های رسانه ملی است.  

کد مطلب 3782157

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