به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی عتبات عالیات استان سمنان، نخستین همایش هم اندیشی و ساماندهی هیئت های مذهبی مهاجران خارجی مقیم استان سمنان، با حضور مسئولان هیئات مذهبی، مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان، مدیر کل امور اتباع خارجی استان سمنان، رئیس تبلیغات اسلامی سمنان و جمعی از مداحان، خادمان و فعالان عرصه فرهنگی در سالن همایش کانون پرورش فکری سمنان برگزار شد.

۱موکب به اتباع خارجی استان سمنان واگذار شد

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان سمنان در این همایش از واگذاری یک موکب استان به اتباع خارجی در اربعین حسینی خبر داد و گفت: اتباع خارجی مقیم استان این موکب را اداره و در کربلا میزبان خیل عاشقان حسینی خواهند بود.

رمضانعلی حلوایی با بیان اینکه سیاست های این ستاد استفاده از توان بالقوه اتباع خارجی در برنامه های ستاد بازسازی عتبات عالیات است، ابراز داشت: این نشست با هدف هم اندیشی و افزایش مشارکت اتباع خارجی در امور بازسازی عتبات عالیات و برنامه های عزاداری حضرت سیدالشهدا(ع) برگزار می شود چرا که ما معتقدیم در برگزاری مراسم باشکوه اربعین حسینی باید از همه ظرفیت های استان و کشور بهره مند شویم.

وی با اشاره به حضور پرشور اتباع افغانستانی در آئین بزرگ اربعین حسینی(ع)، افزود: یکی از موضوعات این همایش بررسی وضعیت حضور اتباع خارجی در گردهمایی جهانی اربعین است که مشکلات فراوانی در این امر دارند که امیدواریم با کمک اداره کل امور اتباع خارجی استان سمنان این مشکلات تا حد امکان برطرف شود.

جمعیت افغانستانی های مقیم استان سمنان تاثیرگذار هستند

مسئول بازسازی عتبات عالیات استان سمنان همچنین تصریح کرد: هرساله جمع کثیری از اتباع خارجی ساکن استان طی آیین اربعین در کنار سایر مسلمانان حضور پیدا می کنند که متاسفانه آمار دقیقی از تعداد زائران اتباع خارجی این استان در دست نیست اما در سال جاری بنا داریم بصورت رسمی با همکاری اداره کل اتباع خارجی، عاشقان سیدالشهدا که تمایل به شرکت در اربعین حسینی دارند را به صورت سازماندهی شده به کشور عراق اعزام کنیم.

حلوایی با اشاره به عشق و علاقه عمیق شیعیان افغانستانی به اهل بیت (ع) و بخصوص حضرت سیدالشهدا (ع) بیان داشت: به لطف خداوند طی سالهای گذشته، اتباع خارجی به خصوص اتباع این کشور در ایام عزاداری ماه محرم و صفر حضور پرشور و چشمگیری دارند و بعضا در قالب هیئت های مذهبی در کنار مردم مسلمان ایران به عزاداری می پردازند.

وی در ادامه بیان داشت: اگر بتوانیم با کمک اتباع خارجی و مسئولان هیئت های آن ها برنامه ای سازماندهی شده داشته باشیم، از وجود این عزیزان در گسترش فرهنگ عاشورا و قیام امام حسین (ع) بیشترین بهره را خواهیم برد.

اربعین بزرگترین گردهمایی شیعیان جهان است

رئیس تبلیغات اسلامی سمنان نیز در خلال این مراسم، گفت: گردهمایی اربعین حسینی بزرگترین گردهمایی شیعیان جهان و خاری در چشم دشمنان است لذا باید باشکوه هرچه بیشتر آنرا برگزار کرد.

حجت الاسلام غلامرضا زاهدی با اشاره به اهمیت و تاثیرگذاری ویژه افغانستانی های مقیم سمنان در امور جاری استان، ابراز داشت: شهیدان متعدد گردان فاطمیون در سمنان و مهدیشهر افتخار ما هستند که به داشتن چنین شیعیانی باید به خود بالید.

وی افزود: شیعیان جهان حب اهل بیت(ع) را در دل دارند و این مقوله در اربعین حسینی(ع) به منصه ظهور و بروز خواهد رسید.

در این همایش بیش از ۲۰۰ تن از اتباع خارجی فعال در زمینه عزاداری ماه محرم و مداحان و خادمان حسینی حضور داشتند که تنی چند از آن ها به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.