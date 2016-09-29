سرقت مسلحانه از بانک کارآفرین در تهران/ تحقیقات پلیسی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس آگاهی با تأیید خبر سرقت مسلحانه اعلام کرد: سارقان که دو نفر مرد نقاب‌دار مجهز به سلاح گرم بودند، ساعت ۱۱:۲۰ پیش از ظهر امروز با مراجعه به بانک کارآفرین در محدوده فرمانیه تهران و تهدید کارمندان بانک مبلغ ۲ میلیون تومان وجه نقد از روی پیشخوان بانک به سرقت برده و بعد از شلیک بی‌هدف چند تیر هوایی با استفاده از یک موتورسیکلت از محل حادثه متواری شدند.

بر اساس این گزارش، به هیچ کدام از مشتریان و کارمندان بانک آسیبی وارد نشده و بنا بر اعلام رئیس بانک کارآفرین، سارقان مسلح فقط مبلغ ۲ میلیون تومان پول به سرقت بودند.

با اطلاع از این رویداد، بلافاصله کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی در محل حادثه حاضر شدند و تحقیقات برای به دام انداختن هر دو سارق موتورسوار نقاب‌دار آغاز شد.