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۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۴

سرقت مسلحانه از بانک کارآفرین در تهران/ تحقیقات پلیسی آغاز شد

سرقت مسلحانه از بانک کارآفرین در تهران/ تحقیقات پلیسی آغاز شد

ساعت ۱۱:۲۰ پیش از ظهر امروز سارقان مسلح به بانک کارآفرین در محله فرمانیه تهران دستبرد زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس آگاهی با تأیید خبر سرقت مسلحانه اعلام کرد: سارقان که دو نفر مرد نقاب‌دار مجهز به سلاح گرم بودند، ساعت ۱۱:۲۰ پیش از ظهر امروز با مراجعه به بانک کارآفرین در محدوده فرمانیه تهران و تهدید کارمندان بانک مبلغ ۲ میلیون تومان وجه نقد از روی پیشخوان بانک به سرقت برده و بعد از شلیک بی‌هدف چند تیر هوایی با استفاده از یک موتورسیکلت از محل حادثه متواری شدند.

بر اساس این گزارش، به هیچ کدام از مشتریان و کارمندان بانک آسیبی وارد نشده و بنا بر اعلام رئیس بانک کارآفرین، سارقان مسلح فقط مبلغ ۲ میلیون تومان پول به سرقت بودند.

با اطلاع از این رویداد، بلافاصله کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی در محل حادثه حاضر شدند و تحقیقات برای به دام انداختن هر دو سارق موتورسوار نقاب‌دار آغاز شد.

کد مطلب 3782524

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    نظرات

    • سیستمهای ضد سرقت مرد نگهبان ۱۰:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۹
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      اصلا مهم نیست 2 میلیون یا 200 میلیون، مهم اینه که سرقت شده و این یعنی اینکه افرادی که مسلحانه وارد این بانک شدن مطلقا حرفه ای نبودن ولی جسارت سرقت مسلحانه را داشتند که این جسارت یا میتونه در اثر فشار زندگی و بی توجهی دولت به امور مردم بوده باشه یا در اثر مصرف مخدرهای صنعتی یا هر دلیل دیگه که هرکسی برای خودش داره ولی به هر حال نتیجه تغییری نمیکنه. به هر حال چرخ سرقت مدتهاست از بالای سراشیبی حرکت کرده

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