به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدعابدی در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهرستان اهر ضمن تبریک فرارسیدن هفته ناجا به‌تمامی تلاشگران عرصه امنیت و نظم در این شهرستان، اظهار داشت: همان‌طور که می‌دانید چند روزی است از روز سوم مهرماه که طرح اینترنتی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ در سراسر کشور آغازشده و این امر در شهرستان اهر نیز در حال انجام است.

وی با بیان اینکه سرشماری عمومی نفوس و مسکن از سال ۱۳۳۳ در ایران آغازشده است، گفت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن بیش از ۶۰ سال است که در کشورمان به‌صورت پنج یا ۱۰ ساله انجام می‌شود که امسال نیز یکی از زمان‌های انجام این امر مهم است.

فرماندار اهر برنامه‌ریزی را یکی از اصول هر کشور دانست و عنوان کرد: یکی از موضوعات مهمی که در تمامی کشورهای جهان مدنظر قرار دارد برنامه‌ریزی برای سال‌های آینده است که این کار توسط آمار و ارقامی صورت می‌گیرد که در طول سال‌ها از مردم آن کشورهای اخذ می‌شود.

عابدی آمار و ارقام را سرلوحه برنامه‌ریزی هر کشوری عنوان کرد و بیان داشت: مردم عزیز کشورمان در سال‌های گذشته همکاری خوبی با آمارگیران و مأموران این حوزه داشته‌اند که انشا الله امسال نیز این همدلی در بین مردم و مسئولین ادامه خواهد یافت.

رئیس شورای اداری شهرستان اهر با ذکر اینکه برخی دانسته یا ندانسته می‌خواهند مسائل کذبی را در جامعه رواج می‌دهند، گفت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن همان‌گونه که از نام آن‌هم پیداست سوا لاتی در مورد افراد و مسکن است که در برخی موارد افرادی به‌اشتباه به سرک کشیدن به مسائل خصوصی مردم از آن نام‌برده‌اند که به‌هیچ‌وجه صحیح نیست.

افزایش ۱۶ درصد کشف سرقت در سال ۹۵ در شهرستان اهر

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان اهر نیز به عنوان دومین سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه اهر گفت: امسال پرسنل و کارکنان نیروی انتظامی شهرستان اهر اقدامات خوبی در راستای برقراری نظم و امنیت و مبارزه با مواد مخدر انجام داده‌اند که از آن جمله می‌توان کشف ۹۴ درصد از پرونده‌های سرقت باقی‌مانده از سال‌های قبل اشاره نمود.

سرهنگ یونس منفرد اظهار داشت: هفته ناجا که از روز نهم الی پانزدهم مهرماه هرسال مشخص‌شده، امسال با ایام عزاداری آقا اباعبدالله الحسین مقارن شده که این تقارن را به فال نیک می‌گیریم.

وی بابیان اینکه نیروی انتظامی مسئولیت حفظ نظم هیئت‌های عزاداری در ماه محرم را بر عهده دارد، گفت: امیدواریم هیئت‌های عزاداری و دسته‌جات حسینی بانظم و هماهنگی با مأموران انتظامی زمینه حفظ آرامش و راحتی مردم عزیز را فراهم کنند.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان اهر به بیان برخی از عملکردهای این نیرو در طی ماه‌های گذشته پرداخت و ابراز داشت: امسال پرسنل و کارکنان نیروی انتظامی شهرستان اهر اقدامات خوبی در راستای برقراری نظم و امنیت و مبارزه با مواد مخدر انجام داده‌اند که از آن جمله می‌توان کشف ۹۴ درصد از پرونده‌های سرقت باقی‌مانده از سال‌های قبل اشاره نمود.

منفرد بابیان اینکه نسبت به سال گذشته کشف سرقت ۱۶ درصد افزایش‌یافته گفت: حضور سریع نیروهای انتظامی در محل وقوع جرائم و ناهنجاری‌های اتفاق افتاده در سطح شهرستان نیز سرعت قابل‌ملاحظه ای داشته که تلاش خواهیم کرد این روند ادامه داشته باشد.

این مقام مسئول با ذکر اینکه ارج نهادن به معنویت و ارزش‌ها را از اقدامات بارز دیگر این نیرو در شهرستان اهر عنوان کرد و عنوان داشت: نیروی انتظامی شهرستان اهر همیشه و در همه حال در راستای پیشبرد اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران قدم برداشته و اقدامات خود را در این زمینه بر مبنای رضایت مردم و پروردگار قرار داده‌اند.