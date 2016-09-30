برپایی عزاداری برای امام حسین (ع) در حفظ دین از انحراف است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دفتر امام جمعه ابهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه ابهر به آغاز هفته نیرویا نتظامی اشاره کرد و افزود: مسئله اهمیت امنیت آن‌قدر مهم و روشن و بدیهی است که گاهی مواقع انسان از آن غافل می‌شود.

وی ادامه داد: چنانکه انسان وجود خورشید را فراموش می کند، انکار اهمیت امنیت، انکار خورشید است و این امنیت مرهون و مدیون نهادهای امنیتی کشور است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها نیروی انتظامی است و لذا تحکیم و استواری امنیت ملی، به تقویت نیروی انتظامی وابسته است و هرگونه تضعیفی که متوجه نیروی انتظامی بشود بر امنیت ملی تاثیری سوء می‌گذارد. برخورداری از امنیت در زندگی اجتماعی، از آرمان‌های دینی بشری است و بشریت همیشه از کابوس وحشتناک ظلم و تجاوز و تهدید زجر می‌کشد.

رحیمی با اشاره به اینکه خداوند در قرآن‌کریم به مردم جامعه دو دستور جامع داده و فرموده که همه باید برای دو امر مهم بسیج شوند، گفت: بسیج علمی و فرهنگی، یعنی بسیج شدن برای فراگیری علوم و معارف که گاهی جامعه نیازمند بسیج و حرکت فرهنگی است و نیز بسیج نظامی و انتظامی شامل این دو دستور جامع است.

امام جمعه ابهر با بیان اینکه ریشه‌کنی خرافات در گرو تبیین حکمت عاشورا است، گفت: هیچ عملی به اندازه برپایی عزاداری برای امام حسین (ع) در حفظ دین از انحراف و از هجوم بی‌امان دشمنان اسلام برای نابودی دین و توسعه فرهنگ دینی موثر نبوده و نیست.

رحیمی افزود: اینکه اگر به فلسفه عاشورا دقت می‌شد، امروز جامعه بشری وضعیت بسیار خوبی داشت، افزود: اگر حکمت عاشورا تبیین می‌شد، دیگر شیعه انگلیسی و سنی تکفیری وجود نداشت و اگر به فلسفه عاشورا دقت می‌کردیم، امروزه این همه خرافات رشد نمی‌کرد. امروز عوض آه کشیدن آهن برمی‌داریم و عوض تفکر و تامل و انتقاد از مغز، بعضی‌ها قمه به سر می‌زنند.

وی با اشاره به اینکه موضوع زیارت قبور مطهر و مقدس معصومین (ع) و اولیای دین و نیز توسل به آن‌ها و سوگواری در ایام شهادت و نیز بزرگداشت ایام میلادشان و یا ایامی که به نحوی به آن انوار طیبه مربوط است، به خصوص در مورد وجود مقدس سیدالشهدا، از مهم‌ترین موضوعاتی است که در فرهنگ اسلامی جایگاه بسیار رفیعی دارد، تصریح کرد: به دلیل جایگاه خاص و نقشی که امام حسین (ع) و عزداری ایشان در هدایت انسان‌ها به راه مستقیم الهی دارد، خداوند اراده کرده است که نام مقدس آن حضرت و حماسه ایشان در طول تاریخ مطرح باشد.

امام جمعه ابهر ادامه داد: . قدرت سازندگی و آثار یک عزاداری صحیح و منطبق با هدف اصلی قیام سیدالشهدا به قدری زیاد است که اگر عزاداران حسینی از این وسیله بسیار قدرتمند استفاده لازم و صحیح می‌کردند و مانع نفوذ این همه آفات در آن می‌شدند، جامعه اسلامی و جهان اسلام وضعیتی کاملا متفاوت با آنچه امروز دچار آن است، داشت.

رحیمی با یادآوری اینکه عزاداری برای امام حسین (ع) دارای مراتبی است، اظهار کرد: یکی از مراتب بسیار خوب این است که عزاداری در این مرتبه وسیله‌ای برای احیا و حفظ ارزش‌های مقدس است که اهل‌بیت (ع) به خاطر آن‌ها به شهادت رسیدند. در این مرتبه معیار بهترین مجلس، دیگر میزان گریه و ناله، تعداد جمعیت و شام و ناهار آن‌ها، طول دسته عزاداری، ساختمان و محل عزاداری، امکانات و وسایل، شهرت مداحان و سخنرانان نیست، بلکه معیار بهترین مجلس، میزان شناخت و سنخیتی است که در مجلس نصیب عزادار می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به آغاز سرشماری نفوس و مسکن، گفت: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در اداره هرچه بهتر امور کشور بسیار تاثیرگذار است و در واقع نتایج سرشماری مرجع و ماخذ مهمی برای توزیع عادلانه منابع مالی و خدمات دولتی بین مناطق و نواحی مختلف است و لذا مشارکت و همکاری مردم با ماموران سرشماری اهمیت زیادی دارد.