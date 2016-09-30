به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه می‌توان نبود ملی پوش‌ها را بهانه‌ای برای ضعف پرسپولیس دانست اما این تیم همچنان چند برابر حریف بازیکن نامی داشت و شاید تعطیلی تمرین و عدم لغو بازی اشتباه بزرگتری از سوی برانکو بود.

برانکو ایوانکوویچ درحالی که طبق قانون می توانست با توجه به تعداد ملی پوشان خود دیدار با قشقایی را عقب بیندازد، شاید به دلیل عدم شناخت تیم قشقایی و اشتباه در محاسباتش نه تنها چنین نکرد بلکه تمرینات را هم تعطیل کرد و به کرواسی رفت.

ایوانکوویچ که بیش از پرسپولیس این روزها درگیر کی روش و تیم ملی ایران شده است، مقابل تیم قشقایی کاملا غافلگیر شد و اگر رادوشویچ گلر سرخپوشان روز خوبی را پشت سر نگذاشته بود، شاید یکی از آن تک به تک های بازیکنان قشفایی در طول ۹۰ دقیقه به گل تبدیل می شد برانکو در اوج ناباوری باید شکست را در جریان بازی و در ۹۰ دقیقه می پذیرفت.

به طور کلی به نظر می‌رسد برای این دیدار پرسپولیس شناخت کافی از حریف خود نداشت و تحقیقی هم در این رابطه انجام نداده بود.

به زبان ساده‌تر باید تاکید کرد برانکو حریف لیگ دومی خود را به شدت دست کم گرفته بود و با توجه به بازیکنانی مثل ماهینی، احمدزاده، مسلمان، عالیشاه، علیپور، پریموف، کامیابی نیا، آرام طبع و نوراللهی در مقایسه با تیم بی نام و نشان قشقایی حساب یک بازی ساده را کرده بود به همین دلیل بازی را لغو نکرد و حتی تعطیلی از پیش تعیین شده تمرینات را هم لغو نکرد.

این درست که برانکو می تواند بگوید بدون ملی پوشان در رقابت های جام حذفی شرکت کرده اما واقعیت این است که او هم می توانست بازی را به صورت قانونی لغو کند و هم اینکه تصور نمی کنیم هزینه و دستمزد یک بازیکن از مردان سرخ میدان شیراز، به اندازه هزینه کل فصل تیم قشفایی باشد.