وداع زودهنگام پرسپولیس با جام حذفی/ قشقایی شگفتی اول را رقم زد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک سی و دوم رقابت های فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور از ساعت ۱۵ امروز جمعه با دیدار تیم های قشقایی شیراز و پرسپولیس تهران پیگیری شد که این دیدار در پایان ۱۲۰ دقیقه با تساوی یک بر یک به پایان رسید. محمد جواد زارعی(۸) برای تیم قشقایی و پریموف(۵۹) برای پرسپولیس گل زدند.

در ضربات پنالتی تیم شیرازی عملکرد بهتری داشت و توانست ۶ بر ۵ برابر پرسپولیس به پیروزی برسد. سرخپوشان تهرانی هم در مجموع ۷ بر ۶ نتیجه را واگذار کردند و از دور مسابقات کنار رفتند تا نخستین شگفتی جام حذفی رقم بخورد.

در این دیدار که در ورزشگاه حافظیه شیراز و در حضور پرتعداد هواداران دو تیم برگزار شد، تیم قشقایی خیلی زود به گل رسید و در چندین موقعیت دیگر هم می توانست دروازه سرخپوشان تهرانی را باز کند. این تیم که مهدی شیری بازیکن پیشین پرسپولیس را به عنوان کاپیتان در ترکیبش داشت نمایش خوبی را در نیمه اول ارائه کرد و به هیچ عنوان در اندازه یک تیم دسته دومی نبود.

برانکو هم در شرایطی تیمش را به میدان فرستاد که شش بازیکن ملی پوش خود را در اختیار نداشت و ناچار شد به برخی جوانانش بازی بدهد.

در نیمه دوم هر چند موقعیت های تیم شیرازی بیشتر بود اما سرخپوشان در دقیقه ۵۹ توسط پریموف توانستند به گل تساوی دست پیدا کنند. در ادامه برانکو دست به تعویض زد و فرشاد احمدزاده را هم به میدان فرستاد تا بتواند به برتری برسد اما تلاش های سرخپوشان راه به جایی نبرد و این بازی در ۹۰ دقیقه با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا کار به وقت اضافه کشیده شود.

در دو وقت اضافه هم دو تیم نتوانستند دروازه یکدیگر را باز کنند تا کار به ضربات پنالتی کشیده شود.