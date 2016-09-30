به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ پس از شکست عصر امروز جمعه تیمش برابر قشقایی شیراز که با ضربات پنالتی صورت گرفت دقایقی بازیکنانش را در رختکن نگه داشت و در حالی که خبرنگاران منتظر ورود او به سالن کنفرانس بودند همراه این تیم از ورزشگاه حافظیه خارج شد.

دیدار تیم های فوتبال قشقایی شیراز و پرسپولیس تهران در مرحله یک سی و دوم جام حذفی باشگاه های کشور عصر جمعه در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار شد که تیم شیرازی پس از تساوی یک بر یک در طول ۱۲۰ دقیقه، توانست در ضربات پنالتی ۶ بر ۵ به پیروزی برسد و راهی مرحله بعد شود.