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۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۸:۲۷

پس از شکست برابر قشقایی؛

حبس پرسپولیسی‌ها در رختکن/ برانکو حاضر به گفتگو در مورد شکست نشد!

حبس پرسپولیسی‌ها در رختکن/ برانکو حاضر به گفتگو در مورد شکست نشد!

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از شکست تیمش برابر نماینده شیراز و کنار رفتن از جام حذفی حاضر به حضور در نشست خبری نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ پس از شکست عصر امروز جمعه تیمش برابر قشقایی شیراز که با ضربات پنالتی صورت گرفت دقایقی بازیکنانش را در رختکن نگه داشت و در حالی که خبرنگاران منتظر ورود او به سالن کنفرانس بودند همراه این تیم از ورزشگاه حافظیه خارج شد.

دیدار تیم های فوتبال قشقایی شیراز و پرسپولیس تهران در مرحله یک سی و دوم جام حذفی باشگاه های کشور عصر جمعه در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار شد که تیم شیرازی پس از تساوی یک بر یک در طول ۱۲۰ دقیقه، توانست در ضربات پنالتی ۶ بر ۵ به پیروزی برسد و راهی مرحله بعد شود.

کد مطلب 3783311
رضا خسروي

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