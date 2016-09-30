به گزارش خبرنگار مهر، اصغر اکبری در نشست خبری پس از پیروزی تیمش برابر پرسپولیس گفت: با توجه به موجودی خودمان کار کردیم. پیش بینی ما این نبود که پرسپولیس را ببریم. با توجه به اینکه چند سالی است فارس و شیراز در فوتبال مملکت ما دیده نمی شود برای بازیکنانمان تشریح کردیم که این یک نمایشگاه برای شماست که می توانید فعلا خواستن را صرف کنید و به موفقیت برسید.

وی ادامه داد: کار ما امروز بسیار سخت بود. اگر بازیکنان ملی پوش پرسپولیس بودند کار ما را راحت تر بود. بازیکنانی که امروز برای پرسپولیس بازی کردند بسیار با انضباط کار کردند و در دفاع خوب بودند. اگر مهاجمان ما خودشان را باور داشتند ما گل دوم را در همان نیمه اول می زدیم.

اکبری ادامه داد: تیم ما شرایط خوبی دارد و با تماشاگرانی که داریم می توانیم در فوتبال ایران شرایط بسیار بهتری داشته باشیم. این تیم نیاز به حمایت مالی دارد و اگر به خوبی حمایت شود مطمئن باشید که سه سال دیگر در لیگ برتر آقایی خواهیم کرد.

وی افزود: پیش از این زمانی که تیم های استقلال و پرسپولیس به شیراز می آمدند تنها ۱۰ درصد ورزشگاه به تشویق تیم های شیرازی می پرداخت اما الان خوشحالم که هر جای ایران می رویم تیم ما تماشاگر دارد و امیدوارم با حمایت مسئولان بتوانیم این جوانان شایسته را به آنچه استحقاقش را دارند برسانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال قشقایی شیراز و پرسپولیس تهران در مرحله یک سی و دوم جام حذفی باشگاه های کشور عصر جمعه در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار شد که تیم شیرازی پس از تساوی یک بر یک در طول ۱۲۰ دقیقه، توانست در ضربات پنالتی ۶ بر ۵ به پیروزی برسد و راهی مرحله بعد شود.