صبحگاه مشترک نیروهای انتظامی شرق استان تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبحگاه مشترک نیروهای انتظامی شرق استان تهران صبح شنبه و به مناسبت هفته ناجا با حضور جمعی از مسئولان و مدیران استانی و منطقه ای در ورامین برگزار شد.

در این مراسم سید حسین هاشمی استاندار تهران، حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران، حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی امام جمعه قرچک، سردار عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی شرق استان تهران، فرمانداران و جمعی از مسئولان و مدیران اجرایی و روحانیون حضور داشتند.

یگان ها و پلیس های تخصصی شرق استان تهران در این مراسم، توان و اقتدار خود را به معرض نمایش گذاشته و بر ارتقای نظم و امنیت عمومی در جامعه تأکید کردند.

سبزپوشان حاضر در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروی انتظامی تأکید کردند که برای حفظ و حراست از امنیت کشور از بهترین سرمایه های خود خواهند گذشت.

در این مراسم یاد و خاطره شهدای پلیس شرق استان تهران که برای حفظ امنیت به درجه رفیع شهادت نایل آمدند، گرامی داشته شد.

سرهنگ صفدر سلیمی معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی شرق استان تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توانمندی نیروهای نظامی و انتظامی در صبحگاه مشترک به معرض نمایش گذاشته می شود.

وی افزود: پلیس شرق استان تهران در حوزه تأمین و ارتقای امنیت تلاش بسیاری انجام داده و سبزپوشان این نیرو با تمام توان به دنبال انجام وظیفه خود هستند.

سلیمی ادامه داد: برنامه های فرهنگی و اجتماعی متعددی در هفته نیروی انتظامی در شرق استان تهران تدارک دیده شده است که بیان دستاوردهای پلیس در حوزه های گوناگون و ارائه خدمات مختلف از جمله این برنامه هاست.